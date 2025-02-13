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Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

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Almanya'nın Münih şehrinde aracıyla kalabalığın arasına dalıp 28 kişinin yaralayan saldırganın Afgan asıllı sığınmacı olduğu öğrenildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 28 kişinin yaralandığı, sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

ARACIYLA KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, işçi sendikası Verdi'nin gösterisi esnasında bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, olayın kontrol altına alındığı ve çevre sakinleri için bir tehlike olmadığı kaydedildi.

Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

GÖZALTINA ALINAN SALDIRGAN AFGAN UYRUKLU

Göstericilere arkadan yaklaşıp hızlanan aracı durdurmak için havaya 1 el ateş açtığı ifade edilen açıklamada, sürücünün daha sonra gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, gözaltına alınan sürücünün, 24 yaşında Afganistan asıllı bir sığınmacı olduğunu açıkladı. Herrmann, bu kişinin daha önce uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan sabıkasının olduğunu aktardı.

Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

OLAYIN SALDIRI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, düzenlediği basın toplantısında, olayın muhtemelen bir saldırı olduğunu söyledi. Söder, "Birinin yine bir insan kalabalığının üzerine araba sürdüğü haberini duymak tek kelimeyle korkunç. Şimdi önemli olan bireysel vakalarla yüzleşmek ama aynı zamanda Almanya'da bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair kararlılıktır. Bu da bunun bir başka kanıtıdır." diye konuştu.

Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu

Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter da basına yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Emniyet müdürü, az önce bana bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte. Polis aracın sürücüsünü gözaltına aldı ancak kesin koşullar hala belirsiz."

Almanya'yı birbirine katan saldırganın kimliği belli oldu
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYakup Cumhur:

saçma sapan insanlar müslümanlığa karşı kin ve nefret oluşturuyor, gittiğiniz yere biraz ayak uydurun artık, oraya sizi almışlar, nankörlük yapmayın. birseye tepki verecekseniz insan gibi verin ki sizi adam yerine koysunlar, oldun şimdi terörist, aferin!!!

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