Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan bir Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi.

ARABAYI HIZLA PAZARIN İÇİNE SÜRDÜ

Yerel basına göre görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.

11 KİŞİ ÖLDÜ, 60 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı aktarıldı.