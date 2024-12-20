Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Olay sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.
Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan bir Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi.
ARABAYI HIZLA PAZARIN İÇİNE SÜRDÜ
Yerel basına göre görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.
11 KİŞİ ÖLDÜ, 60 KİŞİ YARALANDI
Olay sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı aktarıldı.