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Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi. Olay sonucunda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan bir Noel pazarına araç ile saldırı düzenlendi.

ARABAYI HIZLA PAZARIN İÇİNE SÜRDÜ

Yerel basına göre görgü tanıkları, bir kişinin arabayı hızla pazarın içine sürdüğünü ifade etti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, Noel pazarının başkanı insanlara şehir merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu.

11 KİŞİ ÖLDÜ, 60 KİŞİ YARALANDI

Olay sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıSelçuk Oğuz:

Sonra bunu yapanlar müslüman alemi oluyor ve dünyaya müslüman nefreti işte böyle aşılanıyor. Oysa müslüman silahla veya araçla değil inanç ve tatlı dil ile savaşır.

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

ışıdı hortlatıyorlar PYD yi korumak için. ABD çok tehlikeli

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Haber YorumlarıJokerAllame:

@r@pl@rïn işi y@b@zl@r

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Haber YorumlarıAli Güner:

Bütün bu olaylar aşırı sagcilarin oylarinin artmasına ve yabancıların diskriminiye olmasına hizmet ediyor.

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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

ABD nin Deaş pilani çalışıyor Suriye petrolünü bırakmaz

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Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Abd dügmeye bastı anlaşılan deaş var pkk deaş için savşan özgürlük ordusu yalanını bir kez daha başlatıyor hep aynı senaryo ölenler masum insanlar yıllardır aynı şeyler deaş abd nin ta kendisi

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Haber YorumlarıCry:

İnan bunu yapanda aşırı sağcılardır. Ama müslüman a bık atmaya ilk bizde ki hristiyan ve Yahudiler başlıyor.

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Haber YorumlarıMuhammed Can Kırdağ:

müslüman bunu yapmaz. kafirin noelinden kime ne der sataşmaz. bu siyonist aklın işi.

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Haber YorumlarıGazi Göktas:

İslami kötülemek için yapılan çalışmalar bunlar

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

AFD yi yukarılara taşıma hareketleri bunlar.

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