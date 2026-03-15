Esaretten kurtarılan çocuk 7 yıl sonra annesiyle kavuştu ama annesi olduğunu bilmiyor

BURSA'da Umut K.'nin (33), Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırdığı, polisin düzenlediği operasyonla 7 yıl sonra alıkonulduğu harabe evde bulunan N.S. (7), Almanya'dan gelen annesi ile buluştu. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan N.S.'ye travma yaşamaması için Rebecca S.'nin annesi olduğu söylenmedi. Babası ve babaannesinin N.S.'ye kaçırılıp tutulduğu yıllarda sürekli 'Annen seni terk etti' dedikleri belirtildi.

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi. Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine gitmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi. Oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakıp, bir yakınının yanına götürülmesini isteyen Umut K., Rebecca S. ile birlikte markete gitti. Geri döndüklerinde kaybolduğu söylenen oğlunu evde bulamayan Rebecca S., polise gidip şikayette bulundu.

BAŞSAVCI UYARDI ÖZEL EKİP SUÇÜSTÜ YAPTI

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babaanne Hanife S.'nin de duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, durumundan şüphelenen Mustafakemalpaşa İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'ye bilgi verdi. Bunun üzerine 6 kişiden oluşturulan özel bir ekiple Hanife S., günün 24 saati dronun da kullanıldığı takibe alındı. Gittiği yerden tekrar geçmeyen, dikkat çekmemek için gün içerisinde sürekli kıyafet değiştiren Hanife S.'nin, ilk başlarda akrabalarının evinde sakladıkları torununu alıp gizlice harabeye dönüşen evine götürüp burada gizlediği bilgisine ulaşıldı. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik'ten izin alan özel ekip, baskın düzenlediği evde N.S.'yi çöplerin içerisinde bulup kurtarırken, o anlar kameraya yansıdı. Babaanne Hanife S. ve N.S.'yi uzun süre evinde saklayan Umut K.'nin halasının oğlu olan Recai M. de gözaltına alındı. Sorgulamalarından sonra adliyeye çıkartılan şüpheliler tutuklandı.

SADECE KAÇIRIRKEN DIŞARI ÇIKARMIŞLAR

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel olarak yürütülen soruşturmada, kaçırılan N.S.'nin büyük bir gizlilikle tutulduğu evden dışarı sadece bir başka adrese götürülürken çıkartıldığı belirtildi. N.S.'nin, 7 yıl boyunca çevreyi sadece kendisine verilen tablet ve cep telefonunu inceleyerek gördüğü bildirildi.

ÇOCUĞA 'ANNESİNİN TERK ETTİĞİ' SÖYLENDİ

Koruma altına alınan N.S.'ye ölen babası, babaannesi Hanife S. ile akrabaları olan Recai M.'nin sürekli annesinin kendisini terk ettiği söylenip, "O kötü bir kadındı. Seni hiç sevmedi. O yüzden terk etti. Artık sana biz bakacağız" dediği ifade edildi. Babaanne ve akrabalarının çocuğun annesinden nefret etmesi için kendisine, 'Anneni sevmiyorsun değil mi?' diye sorduğu çocuğunda bu soruya 'Evet sevmiyorum' diye cevap verdiği öne sürüldü.

ALMANYA'DAN GELEN ANNESİNİ TANIMADI

Mustafakemalpaşa ilçesinde polis tarafından bulunup Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alınan N.S.'nin kurtarıldığı Almanya'da yaşayan annesine bildirildi. Haberi alınca Bursa'ya gelen Rebecca S., avukat ve Alman Konsolosluğu'nda görevliler ile birlikte gittiği Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde, 7 yıl sonra ilk kez çocuğunu gördü. Çocuğun, annesi olduğu söylenmeyen Rebecca S.'ye temkinli ve soğuk davrandığı öğrenildi.

DNA TESTİ YAPILACAK

Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altında tutulan N.S.'nin kurumdaki ilk günlerinde arkadaşlarıyla olan uyum sorunun çözüldüğü ve özel olarak psikolojik destek almaya devam ettiği bildirildi. N.S. ile Almanya'dan gelen Rebecca S.'ye DNA testi yapılacak. Testlerin sonunda N.S.'nin Rebecca S.'nin çocuğu olduğu belirlenirse, aralıklarla görüşmeleri sağlandıktan sonra mahkeme kararıyla çocuk annesine telim edilecek.

'İLK YAPMALARI GEREKEN ÇOCUKLARLA BAĞ KURMAKTIR'

Konuya ilişkin DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Çocuk Psikoloğu Burçak Çağla, "Belirli bir yaşa kadar ebeveynlerinde iletişim desteği ve sevgi görmeyen çocuklarla yol haritası çizecek psikologların ilk yapmaları gereken çocuklarla bağ kurmaktır. Çünkü, bu zamana kadar kendi ebeveynlerinle veyahut onlara bakan yetişkinle bağ kurmadıkları için kendini ifade edemeyecektir. Uzman ona yardımcı olup ne olursa olsun yanındayım demelidir. Sessiz bile olsa yanında otururum diyerek onu cesaretlendirmedir. Çocuğu birçok zeka testi yaparak doneler alınıp, buna göre açık bir şekilde yol haritası çizilebilir. En başta yapılması gereken durum, bağ kurmaktır" dedi.