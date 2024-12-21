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Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

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Almanya'nın Magdeburg kentinde bulunan Noel pazarına Suudi Arabistan vatandaşı Taleb A. tarafından otomobille düzenlenen saldırıda bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, 200'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Dışişleri Bakanlığı yaralılar arasında 2 Türk'ün olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin otomobilini kalabalığın üstüne sürmesi sonucu meydana gelen olayda bilanço artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, 200'den fazla yaralı olduğu bildirildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayı gerçekleştiren saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, kim olduğu da merak ediliyordu. Alman basınında yer alan bilgilere göre saldırganın 2006'dan bu yana Almanya Bernburg'da yaşayan ve klinikte psikoterapi alanında çalışan bir doktor olduğu açıklandı. Suudi Arabistan'dan ülkeye geldiği belirtilen zanlının 50 yaşındaki Taleb A. olduğu bildirildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA İSLAM KARŞITI PAYLAŞIM YAPMIŞ

Alman basınının saldırganla ilgili paylaştığı bilgilerde failin sosyal medya hesaplarında "Almanya'da İslam'ın yükselişinden endişe ettiğini gösteren" paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

SÖZDE BÜYÜK İSRAİL HARİTASINI DA PAYLAŞMIŞ

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine ve Avrupa'daki İslam karşıtı diğer aşırı sağ oluşumlara destek veren sosyal medya paylaşımlarında da bulunan şüphelinin, kısmen Türkiye topraklarını da kapsayan sözde büyük İsrail haritasını paylaşması da dikkati çekti. Alman basınının, saldırının ardından X hesabı askıya alınmadan önce kayıt altına aldığı şüphelinin kapak fotoğrafında bir tüfek göründüğü ve profil bilgilerinde Almanya'yı ülke içinde ve dışında "Suudi sığınmacıları avlamakla" ve "Avrupa'yı İslamlaştırmak istemekle" suçladığı ve "Sokrates'in öldürülmesinden Alman ulusunu sorumlu tuttuğu" görüldü.

SALDIRIDA İKİ TÜRK YARALANDI

Dışişleri Bakanlığı, gündemi sarsan saldırıda iki Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu. Açıklamada, hastanede tedavi gören vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı kınarken, Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

TÜRKİYE SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı bir diğer açıklamada da Noel pazarına yapılan saldırıyı kınadı. Saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor

SUUDİ ARABİSTAN'DAN ALMANYA'YA DESTEK

Suudi Arabistan da Magdeburg'daki Noel pazarına yönelik gerçekleşen saldırıyı kınadı ve Almanya ile "dayanışma" içinde olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad hükümetinin "Alman halkı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğu" ifade edildi ve şiddeti reddettiklerinin altı çizildi.

Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

@r@plar dünyaya zarar umarım bunu bir gün anlarsınız

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Haber YorumlarıMehmet Ali Adıgüzel:

Araplar ile ananın özel anılari var galiba

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Haber YorumlarıJokerAllame:

yaşasın özgürlük @r@pl@rïn eserleri bu o

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıMGk:

Ortağu da kan döken ABD, İSRAİL ve Avrupa Devletleri ama gel gör ki terörist olan yerel halk

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Al işte akp seçmeninin yorum kalitesi yazık sana oğlum

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Haber YorumlarıHalit:

dünyaya yapışmış enbüyük parazit itrailler

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Alman basını diyorki bu adam islamdan nefret ediyormuş ve kaçmış ülkesinden. Şeriat anlamsız gelmiş buna. Neden hir hırsızın elini kesiyorlar diye. Ama almanyada müslüman mültecileri ülkeye sokunca hiristiyanların noel pazarına saldırmış. Anlam vermek nerdeyse imkansiz. Ulan madem müslümanlardan nefret ediyorsun neden hiristiyanlara saldırıyorsun. Bencede bunu Elon Musk yaptı aşırı sağcı parti desteklemek icin ayni.günde sabah haber gelmişti elon musk alman seçimlerine karışıyor diye.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Yobaz akplileri getirmişler buraya millete laf atıyor onun bunun cocukları

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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

gazzeye göre devede tüy... normal birsey abartmaya gerek yok. Müslümanlara hergun 100 araba gökten evlerine düşüyor..bakılırsa

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Savaşpu, irlandalının selamı var, vefayı, Özcan’ı, seni ve kökleri üst üste koyacakmış.

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