Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı hastaneden video paylaştı: Türkiye'yi beğenmeyenler...
Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, acil servise başvurmasına rağmen uzun süre koridorda bekletildiğini belirterek sağlık sistemine tepki gösterdi.

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, hastanede yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Acil servise başvurduğunu ifade eden vatandaş, bir saattir koridorda yatmak zorunda kaldığını söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERİ BEĞENMEYEN ARKADAŞLAR..."

Paylaşımında Türkiye'deki hastaneleri eleştirenlere seslenen vatandaş, "Türkiye'deki hastaneleri beğenmeyen arkadaşlar, Almanya'da bir saattir koridorda yatıyorum. Acil geldiğim halde odaya alınmadım. Bir saattir birçok hasta ile beraberim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, farklı ülkelerdeki sağlık sistemlerine ilişkin karşılaştırmaları da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
