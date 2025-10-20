Haberler

Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın
Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi, 35 yıl aradan sonra ilk kez savaş uyarısında bulundu. Kurumun yayımladığı yeni rehberde, siber saldırılar, dezenformasyon ve sabotaj gibi tehditlere karşı vatandaşlara hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı. Savaşın artık "pek de uzak bir ihtimal olmadığı" vurgulanan rehberde, vatandaşlara 3 ila 10 günlük gıda stoğu bulundurmaları tavsiye edildi.

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Ofisi (BBK), 35 yıl aradan sonra ilk kez savaş olasılığına karşı halka uyarıda bulundu. Kurum, kriz anlarında uygulanabilecek adımları içeren yeni bir rehber yayımladı.

"HAZIRLIKLI OLMAK HER ZAMAN AVANTAJ SAĞLAR"

Ofis, güvenli bir ülke olduklarını ancak değişen dünya koşullarının yeni tehditleri gündeme getirdiğini belirtti. BBK Başkanı Ralph Tiesler, hazırlığın önemine dikkat çekerek, "Önceden hazırlıklı olmak her zaman avantaj sağlar" dedi.

Almanya 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı yaptı: Gıda stoğu yapın

PATLAMA, SABOTAJ VE SALDIRI DURUMLARINDA İZLENECEK YOLLAR ANLATILDI

BBK'nın yayımladığı "Krizlere ve Afetlere Hazırlık" adlı kılavuz; patlama, sabotaj ya da şehir merkezlerine yönelik saldırı durumlarında izlenecek yolları anlatıyor. Kılavuzda ayrıca, dezenformasyona karşı korunma yöntemleri ve olağanüstü hallerde psikolojik dayanıklılığı güçlendirecek öneriler yer alıyor.

HALKA "3 İLA 10 GÜNLÜK GIDA STOĞU YAPMA" TAVSİYESİ

Rehberde, savaşın artık birkaç yıl öncesine göre "pek de uzak bir ihtimal olmadığı" belirtilerek, vatandaşlara 3 ila 10 günlük gıda stoğu bulundurmaları tavsiye edildi.

Almanya 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı yaptı: Gıda stoğu yapın

Almanya'da en son 1990 yılında yayımlanan rehberlerde askeri tehdit senaryolarına yer verilmemişti. Ancak yeni kitapçıkta, siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları, sabotajlar ve savaş riskleri gibi hibrit tehditler ilk kez açık biçimde ele alındı.

"ENDİŞELİ VATANDAŞLARA REHBERLİK SUNUYORUZ"

Euronews'in aktardığı bilgilere göre Tiesler, küresel güvenlik ortamındaki belirsizliklerin toplumsal kaygıyı artırdığını belirterek, "Vatandaşların bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve onları doğru yönlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı yaptı: Gıda stoğu yapınBBK Başkanı Ralph Tiesler

"KİMSE KENDİNİ TAMAMEN GÜVENDE SANMAMALI"

Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı Martin Jäger ise tehditlerin ciddiyetine vurgu yaparak, savaş olasılığının düşündüğümüz kadar uzak olmadığını söyledi. Daha önce Almanya'nın Ukrayna

