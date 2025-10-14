Alman istihbaratından Rusya uyarısı! Saldırı için tarih verildi

Alman istihbarat servisleri, Rusya'nın NATO'ya saldırabileceği uyarısında bulundu.

RUSYA EN ERKEN 2029 YILINDA SALDIRABİLİR

Dış istihbarat kurumu Federal Haber Alma Servisi (BND), Rusya'dan kaynaklanan güvenlik tehdidinin giderek arttığını ve NATO'nun bir askeri saldırıya karşı hazırlıklı olması gerektiğini açıkladı. BND Başkanı Martin Jäger, federal meclisteki istihbarat denetleme komisyonunun açık oturumunda yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın olası bir saldırıya en erken 2029 yılında girişebileceğini belirterek, bu ihtimalin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

RUSYA'NIN HEDEFİ YALNIZCA FİZİKSEL ÇATIŞMA DEĞİL

"Güvende olduğumuzu varsayamayız," diyen Jäger, Avrupa'nın halihazırda kırılgan bir barış ortamı içinde olduğunu, bunun da çeşitli yerlerde ani çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu. Rusya'nın hedefinin yalnızca fiziksel çatışma olmadığını dile getiren Jäger, Kremlin'in Avrupa toplumlarını bölme, demokratik yapıları zayıflatma ve NATO'yu içten çökertmeye dönük faaliyetlerini artırdığına dikkat çekti.

DEZENFORMASYON, CASUSLUK, SABOTAJ...

Jäger, Moskova'nın seçim manipülasyonları, dezenformasyon kampanyaları, casusluk ve sabotaj gibi yöntemleri sistematik şekilde kullandığını ve bu saldırıların artık sadece münferit olaylar olmaktan çıktığını söyledi. Ona göre bu faaliyetlerin yoğunluğu ve düzenliliği, Avrupa'nın güvenlik yapısına yeni bir nitelikte tehdit oluşturuyor.

" Rusya, Avrupa'yı korkuya ve hareketsizliğe sürükleyerek, kendi kendini zayıflatmasını istiyor," diyen Jäger, bu tehdide karşı pasif kalmanın büyük riskler taşıdığını belirtti. Ayrıca, "Yumuşaklık, Rusya gibi aktörler tarafından zafiyet olarak algılanır" ifadeleriyle Batı'nın daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.

İstihbaratın güçlendirilmesinin altını çizen Jäger, BND'nin daha operasyonel bir yapıya kavuşması ve uluslararası ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı. Gerçek zamanlı istihbarat verisi oluşturmanın öncelik haline geldiğini belirten BND Başkanı, bu yönde kapsamlı bir modernizasyon süreci başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

İÇ VE ASKERİ İSTİHBARAT DA ALARMDA: RUSYA TEHLİKELİ SINIRLARI AŞIYOR

Oturumda söz alan iç istihbarat birimi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Sinan Selen ise, Rusya'nın Avrupa'daki eylemlerinin giderek daha cüretkâr ve saldırgan hale geldiğine dikkat çekti. Selen, Rusya'nın "tehlikeli sınırları açıkça aştığını" belirterek, son haftalarda artan insansız hava aracı ihlalleri, GPS sinyallerinin kasıtlı olarak bozulması ve Rus savaş uçaklarının NATO hava sahasını ihlal etmesi gibi olayları örnek gösterdi.

Almanya'nın askeri istihbarat teşkilatı MAD'in başkanı Martina Rosenberg de oturumda önemli uyarılarda bulundu. Almanya ordusunun, özellikle dış aktörler tarafından doğrudan hedef alındığını belirten Rosenberg, bu faaliyetlerin yalnızca Almanya'nın değil, NATO'nun bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi.

Litvanya'da kurulmakta olan Alman tugayının ciddi bir tehdit altında olduğunu açıklayan Rosenberg, bu bölgede özel bir MAD biriminin görevlendirildiğini duyurdu. Ayrıca, MAD'in operasyonel kapasitesinin genişletilmesini öngören ve şu anda meclis onayını bekleyen yeni yasa tasarısının, savunma kabiliyetleri açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.