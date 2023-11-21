Alman fenomenden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Bir başkan tam da böyle konuşmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde, Gazze konusundaki net tavrı ve basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar Almanya'da ses getirdi. Ukrayna asıllı Alman fenomen Rene Romanov, çektiği bir video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler dizerek, "Bir başkan tam da böyle konuşmalı. Ülkesiyle gurur duyan, güç ve özgüven ileten bir lider. Bir başka ülkenin başkanı bizim politikacılardan daha çok parıltı ve ışık saçıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesi Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Erdoğan'ın Gazze konusunda net ifadeler kullanması ve basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar Almanya'da ses getirdi. Bir Alman fenomen, çektiği videoyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Ülkesiyle gurur duyan, güç ve özgüven ileten bir lider. Bir başka ülkenin başkanı bizim politikacılardan daha çok parıltı ve ışık saçıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna asıllı Alman fenomen Rene Romanov, sosyal medya hesabından çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Olaf Scholz ile basın toplantısındaki konuşmalarını yorumladı.

"BİR BAŞKAN TAM DA BÖYLE KONUŞMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını beğendiğini söyleyen Romanov, "Ondan hoşlanmayabilirsiniz, hoşlanmak zorunda da değilsiniz. Ama bir başkan tam da böyle konuşmalı, bam bam bam... Haklı olarak 'Bir Hristiyan ülke olarak, kiliseler vurulduğuna neden susuyorsunuz?' sorusunu soruyor. Ülkesiyle gurur duyan, güç ve özgüven ileten bir lider. Bir başka ülkenin başkanı bizim politikacılardan daha çok parıltı ve ışık saçıyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları eleştirerek net mesajlar vermişti.

ALMAN GAZETECİDEN KÜSTAH SORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman bir gazetecinin "İsrail'e yönelik Hamas tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından açıklamalarınız sadece Almanya'da değil, NATO üyesi ülkeler arasında da rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? İsrail'in 'faşist bir devlet olduğunu' söylediniz, hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına neden 'soykırım' diyorsunuz? Tüm NATO ittifakı tarafından terör örgütü olarak tanınan, yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgütü nasıl bir 'kurtuluş örgütü' diye tanımlayabilirsiniz? Türk-Alman ilişkilerini, NATO içindeki işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz? Türkiye, savunma sanayi için 40 Eurofighter talep ediyor. Almanya bunu kabul edecek mi?" sorusuna yanıt vermişti.

"BİR HRİSTİYAN OLARAK KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN?"

Erdoğan, yanıtında, "Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi, ilk 5'in içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye, NATO'da sıradan bir ülke değil. İlk 5'in içinde. Şu anda NATO'nun içinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun, Rusya-Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz, Ukrayna ile de görüşüyoruz, Rusya ile de görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda da yine diyorsunuz ki 'yüzlerce', bak ben sana yüzlerce demiyorum, binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri yok etti mi, etti. İbadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse, bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da bakın Almanya 'İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden' bahsediyor." demişti.