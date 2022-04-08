Fransız film yıldızı Alain Delon, yaşlandığını ve sağlık durumunun artık eskisi gibi olmadığını belirtip ötanaziye başvurmaya karar verdiğini söylemişti. Dünyaca ünlü oyuncunun bu açıklaması büyük yankı uyandırmıştı.

"YAŞLANMAK BERBAT"

Usta oyuncu Alain Delon, engelli bir yaşlı adam olmak ve hastalıklarla yaşamak istemediğini dile getirmişti. Delon, "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet" demişti.

YAŞAMINI SONLANDIRDIĞI İDDİASI

Sosyal medyada ünlü yıldızın ötanaziyle yaşamını sonlandırdığı iddia edildi. Delon'un öldüğüne ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. Ancak iddialar sonrası açıklama yapan Delon'un oğlu Alain-Fabien Delon babasının hayatta olduğunu aktardı. Babasının ölmediğini söyleyen Fabien Delon, bu vefat iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, hem bu dedikoduyu hem de daha önce çıkan ötenazi haberini yayanları eleştirdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Alain Delon'un ötanaziyle yaşamını sonlandırdığı iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon, geçtiğimiz aylarda ötenazi yaptırmak istediğini açıklamıştı. Delon'un ötanaziyle yaşamını sonlandırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak Delon'un oğlu Alain-Fabien Delon, babası hakkında çıkan haberleri yalanladı."

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