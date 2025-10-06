Haberler

Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor

Güncelleme:
İsrail tarafından alıkonulup daha sonra sınır dışı edilen Küresel Sumud Filosu'ndan Greta Thunberg ve diğer aktivistler Yunanistan'a ulaştı. Havalimanında kalabalık bir grubun karşıladığı Thunberg, "kahraman" sloganlarını, "Hayır kahraman değiliz." diye sustururken, "Gazze'de bir soykırım gerçekleşiyor ve bunu durdurmak bize düşüyor." dedi.

Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail tarafından alıkonulup daha sonra sınır dışı edilen İsveçli Greta Thunberg ve beraberindeki aktivistler Yunanistan'a ulaştı. Aktivistleri havalimanında kalabalık bir grup karşıladı. Thunberg ilk açıklamasında, " Gazze'de bir soykırım gerçekleşiyor, savaş suçu işleniyor ve bunu durdurmak bize düşüyor." ifadelerini kullandı.

THUNBERG VE 171 AKTİVİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi. Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.

THUNBERG YUNANİSTAN'DA: GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI DURDURMAK BİZE DÜŞÜYOR

Thunber ve diğer aktivistler Yunanistan'a geldi. Havalimanında kalabalık bir grup tarafından karşılanan Thunberg ilk açıklamasında, " Gazze'de bir soykırım gerçekleşiyor ve bunu durdurmak bize düşüyor." diye konuştu.

"KAHRAMAN DEĞİLİZ"

Öte yandan ilginç anlar yaşandı. Kalabalıktan a tılan "kahraman" sloganlarını susturan Thunberg, "Kahraman değiliz." dedi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Türkiye ye dönen aktivistler makara kukara yapıyor

