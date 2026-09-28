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Tayland'da kabus görüntüleri: Sel suları binlerce hamam böceğini sokağa döktü

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Tayland'da kabus görüntüleri: Sel suları binlerce hamam böceğini sokağa döktü Haber Videosunu İzle
Tayland'da kabus görüntüleri: Sel suları binlerce hamam böceğini sokağa döktü
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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, kentte alışılmadık görüntülere sahne oldu. Sokakları kaplayan sularla birlikte kanalizasyon ve giderlerde bulunan çok sayıda hamam böceği de yüzeye çıkarak kuru alanlara yöneldi. Duvarlara ve direklere tırmanan böcekler, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta günlerdir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, kentte alışılmadık görüntülere sahne oldu. Yükselen sularla birlikte kanalizasyon ve giderlerdeki çok sayıda hamam böceği dışarı çıktı. Duvarlara, yüksek noktalara ve kuru alanlara doğru ilerleyen böcekler, çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında görüntülendi.

SEL SULARI KENTİ ESİR ALDI

Bangkok'ta 26-27 Eylül tarihlerinde etkili olan yoğun yağışlar, başkentin birçok noktasını sular altında bıraktı. Bazı bölgelerde yaklaşık 48 saat boyunca aralıklarla devam eden yağışların ardından metrekareye 300 milimetreye yaklaşan yağış kaydedildi. Bangkok Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 ilçesinin tamamını afet bölgesi ilan ederken, yaklaşık 52 bin hane selden etkilendi ve binlerce kişi geçici barınaklara tahliye edildi.

HAMAM BÖCEKLERİ DE SELDEN KAÇTI

Sel sularının yükselmesi yalnızca insanları değil, kanalizasyon ve yeraltındaki alanlarda yaşayan canlıları da yerlerinden etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda hamam böceğinin su basan bölgelerde ortaya çıktığı görüldü.

Böceklerin yükselen sulardan kaçmak ve kuru bir alan bulmak için daha yüksek noktalara yöneldiği belirtildi. Özellikle gider ve kanalizasyon sistemlerinde bulunan hamam böceklerinin, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte dışarı çıkabildiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Bangkok'taki sel sırasında kaydedilen görüntülerde böceklerin su basan alanlarda ve evlerin çevresinde ortaya çıktığı görüldü. Bazı görüntülerde insanların sel sularıyla mücadele ederken bir yandan da çevrelerine yayılan böceklerden korunmaya çalıştığı görüldü.

Yaşananlar, zaten ulaşımın aksadığı ve binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği Bangkok'taki sel felaketine yeni bir boyut ekledi.

BANGKOK'TA SEL ALARMI

Şiddetli yağışların etkilediği Bangkok'ta yaklaşık 5 bin kişi barınma merkezlerine tahliye edildi. Kent genelinde 200'den fazla geçici barınak oluşturulurken, yağışların bazı bölgelerde metrekareye 330 milimetrenin üzerine çıktığı bildirildi.

Bangkok'taki selden yaklaşık 700 bin kişi etkilendi ve belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
2000

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