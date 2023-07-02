Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu

17 yaşındaki bir gencin polis kontrolü sırasında öldürülmesi Fransa'yı kaosa sürükledi. 5. günde devam eden protestolar ülkeyi yangın yerine çevirirken, aylar önce yayınlanan bir filmle yaşanan olayların benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan protestolar 5. günde devam ederken aylar önce yayınlanan bir film ile yaşanan olayların benzerliği dikkat çekti.

FİLMDE DE BİR KAOS SENARYOSU YAŞANIYOR

"Athena" isimli film genç bir adamın polis tarafından öldürülmesi üzerine isyanların çıktığı bir dönemi anlatıyor. Filmde Cezayirli bir genç Fransız polisi tarafından öldürülüyor ve bir kaos senaryosu yaşanıyor.

SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Filmin senaryosu ile Fransa'da yaşanan protestoların benzerliği sosyal medyada çokça paylaşıldı.

FRANSA'DA NE OLMUŞTU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.