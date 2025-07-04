Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var

Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
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Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
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İtalya'nın başkenti Roma'da bir akaryakıt istasyonunda yaşanan patlama, 20'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay anına ilişkin görüntülerde akaryakıt istasyonundan devasa bir alev topu gözlendiği ve istasyonun bulunduğu nokta ve çevredeki binalardan da dumanlar yükseldiği görüldü.

İtalya'nın başkenti Roma'nın doğu kesiminde benzin, dizel ve sıvılaştırılmış gaz satan bir istasyonda şehrin tamamında duyulan şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama, aralarında 8 polis memuru ve bir itfaiyecinin de yer aldığı 20'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. İtalyan ANSA Ajansı, yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

Akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var

ACİL DURUM EKİPLERİ BÖLGEDE

Bir kamyonun akaryakıt istasyonunda bir boru hattına zarar vermesi sonucu bölgeye acil durum ekiplerinin çağrıldığı ve yetkililerin patlamadan önce olay yerine ulaştıkları duyuruldu. Patlamanın yol açtığı yangının yandaki bir depoya da sıçradığı ve şok dalgasının çevredeki binalarda hasara neden olduğu bildirildi.

Akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var

ALEV TOPU OLUŞTU

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise toplamda 20 kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde akaryakıt istasyonundan devasa bir alev topu gözlendiği ve istasyonun bulunduğu nokta ve çevredeki binalardan da dumanlar yükseldiği görüldü. Bazı görüntüler ise akaryakıt istasyonunun tamamen yandığını ortaya koydu.

Akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var

MELONİ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İtalya Başbakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak Başbakan Giorgia Meloni'nin durumu takip ettiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOsman Yilmaz:

Bu haber başlığını atan kişi kulaklarını çınlattım.

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Haber YorumlarıBilirkişi:

Bu kadar yanıltıcı haber başlığı atmak suçtur.

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

başkenti yazıyor ki ankara sansınlar. girsinler haberi okusunlar diye...bişey yazardım da neyseeee ?????? anladınız siz onu

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Haber basligini atan akp nin yetistirdigi ve hizmetindeki bir cakal.eminim durumu bugun hayirli cumalardir.tam bir sahtekar

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

algi yaoarak haber sunmak baskentmis, yok edendim editorun annnasinin ami patlamis gercek haber bu.

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