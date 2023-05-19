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Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

Dünya Haberleri

Brezilya'da 36 yaşında ve 46 yaşlarında olduğu tespit edilen çift, sabah 7:30 sıralarında trafik yoğunluğuna aldırış etmeden araçlarını durudurup arabalarında cinsel ilişkiye girdi.

Brezilya'nın Mato Grosso Do Sul şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir çift trafiğin ortasında araç içinde ilişkiye girdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYINLANDI

Önlerinden geçip kendilerine bakan insanlara aldırış etmeden arabanın ön koltuğunda ilişkiye giren çiftin görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

SIRTINDAKİ DÖVMEDEN TESPİT ETTİLER

Polis, aracın plakasından ve kadının sırtında bulunan dövme sayesinde çiftin kimliğini tespit etti. Yetkililer çiftin kimliğini kamuoyuyla paylaşmadı.

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

Akan trafiğin ortasında araçlarını durdurup ilişkiye girdiler

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Brezilya Cinsellik Dünya Haberler

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