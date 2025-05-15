Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
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Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Haberler.com'a Konya'da gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seyitoğlu, Tuz Gölü fayının 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.

Konya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Tuz Gölü fayının 7 büyüklüğünde deprem üretebileceğini söyledi.

Konya'nın Kula ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedilirken; büyük paniğe neden oldu.

AKADEMİSYEN SEYİTOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Depremin ardından Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Haberler.com'a depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Konum itibariyle Ankara'ya daha yakın. Burada bizim 3 tane ana fay hattımız var" diyen Seyitoğlu, "Hepsi Ankara civarında bir araya geliyorlar. Bunlardan biri Eskişehir fay zonu, biri Tuz Gölü zonu, diğeri Kırıkkale Erbağ fay zonu. Bu üç fay birbirleri ile etkileşime giriyor" ifadesini kullandı.

"KONYA DA ANKARA DA GÜVENLİ YERLER DEĞİL"

Söylenenin aksine Konya ve Ankara'nın deprem açısında güvenilir olmadığını belirten Seyitoğlu, "Meydana gelen depremde Tuz Gölü fayına çok yakın bir pozisyonda. Bizi şaşırtan gelişme, bilimsel olarak Tuz Gölü'nün karakteri hakkında bir tartışma var. Bu bir doğrultu atımlı fay mıdır yoksa normal fay mıdır şeklinde. Bu meydana gelen deprem normal fay karakterinde olduğunu gösterdi.

Ankara ya da Konya'da çok güvenli bir yerde değiliz. Çevremizde faylar var. Dolayısıyla Ankara kentinde de Konya'da da binalarımızı depreme dayanıklı inşa etmeliyiz. Özellikle Ankara'da da kentsel dönüşümün yapılması gereken yerler var" ifadelerini kullandı.

"TUZ GÖLÜ FAYI 7 CİVARINDA DEPREM ÜRETEBİLİR"

Seyitoğlu ayrıca Tuz Gölü fayının 7 civarında deprem üretebileceğini de söyledi. "Konya'da eskiden beri meydana geliyor ama bizim farkındalığımız arttı" diyen Seyitoğlu, "Potansiyele baktığımız zaman Tuz Gölü fayı 7 civarında deprem üretebilecek karakterde. Ama deprem tekrarlanma aralığı bin yıllarla ifade ediliyor. Dolayısıyla yakın zamanda büyük bir deprem olmamış durumda. Ama zamanla ilgili bir şey söyleyemiyoruz" diye konuştu.

KONYA'DAKİ DEPREM

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki yerin 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de hissedildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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