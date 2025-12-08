Haberler

AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Güncelleme:
Türkiye, terör örgütü SDG'nin yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olmasını beklerken, aksi takdirde bölgeye operasyon düzenleneceğinin mesajını verdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken AK Partili Şamil Tayyar "100 bin kişilik ordumuz var, Suriye Vietnam olur" diyerek Türkiye'ye gözdağı veren elebaşı Mazlum Abdi'yi hedef aldı. Tayyar "YPG, 10 Mart Mutabakatı'na uymazsa uydururlar. Neresi Vietnam olur görürler!" ifadelerini kullandı.

Suriye'de SDG terör örgütünün kendini lağvedip orduya entegre olma süreci tamamlanamazken, yıl sonuna kadar sürecin tamamlanması halinde Türkiye dev bir operasyon gerçekleştirileceği mesajını verdi.

TÜRKİYE OPERASYONA DESTEK VERECEK

SDG'nin üst yönetiminin Şam hükümetinde yer almasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini bildiren güvenlik kaynakları Suriye hükümetinin ülkenin bütünlüğü için operasyon yapabileceğini ve Türkiye'nin buna destek vereceğini belirtti.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Türkiye'den Suriye'de terör örgütüne yönelik net bir mesaj verirken, sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler için eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"MAZLUM ABDİ 2 ÜLKEDEN YARDIM İSTİYOR"

X hesabından terör örgütüne verilen sürenin ay sonunda dolacağını hatırlatan Tayyar "Türkiye ve Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması için YPG'ye tanıdığı süre ay sonunda doluyor. Vakit daraldıkça YPG, ABD ve İsrail arasında mekik dokuyor. Son olarak İsrail medyasından Jerusalem Post'a konuşan Mazlum Abdi, iki ülkeden açıkça yardım istiyor.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar

"100 BİN KİŞİLİK ORDULARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Bu arada aba altından sopa gösterircesine 100 bin kişilik ordularının olduğunu ve IŞİD koalisyonuna girmek istediğini söylüyor. Oysa ordu güçleri 20 bin civarında, yabancılar giderse 7 bin civarında kalıyor.

"TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI VERİYORLAR"

Eş zamanlı dahili ve harici PKK yandaşları da Abdi'nin açıklamasına atıfla 'Suriye Vietnam olur' diyerek Türkiye'ye gözdağı veriyor.

Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey ve Fidan bakanımızın kamuoyuna taahhüdünde olduğu gibi YPG, 10 Mart Mutabakatı'na uymazsa uydururlar. Neresi Vietnam olur görürler" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

ULAN KRO,YA BAK SEN, DAHA DÜN FİSTAN GİYİP TÜRK ASKERİNİN ÖNÜNDE KAÇAN KANCIK, BUGÜN MEYDAN OKUYOR BİZE, LAN KRO FİSTAN GİYİP KAÇARSIN SÖYLEYİM SANA, SENİN GİBİ ÇOK KAHPE KANCIK LEŞ OLDU O TOPRAKLARDA, SENDE KÖPEK LEŞİ GİBİ ATILIRSIN BİR KENARA....!!!!!!!!!!

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Apo oooo , Tramp oooo , Papa oooo Sonuç 0000 Oğlum sen kimsin biz babanı tanırız

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

bir kere imtiyaz sundunuz , teröristler ile pazarlık için masaya oturdunuz artık türkiye den herşeyi isteyecek zemini verdiniz . bu sayede bu bebek katilleri özgürce tehdit edip istediklerini yapabilecek .

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Türk Askeri ölümü gözünde büyütmez. Ölüm Gazze de bile çocuk işi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
