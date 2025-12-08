AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Suriye'de SDG terör örgütünün kendini lağvedip orduya entegre olma süreci tamamlanamazken, yıl sonuna kadar sürecin tamamlanması halinde Türkiye dev bir operasyon gerçekleştirileceği mesajını verdi.

TÜRKİYE OPERASYONA DESTEK VERECEK

SDG'nin üst yönetiminin Şam hükümetinde yer almasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini bildiren güvenlik kaynakları Suriye hükümetinin ülkenin bütünlüğü için operasyon yapabileceğini ve Türkiye'nin buna destek vereceğini belirtti.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Türkiye'den Suriye'de terör örgütüne yönelik net bir mesaj verirken, sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler için eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"MAZLUM ABDİ 2 ÜLKEDEN YARDIM İSTİYOR"

X hesabından terör örgütüne verilen sürenin ay sonunda dolacağını hatırlatan Tayyar "Türkiye ve Suriye'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması için YPG'ye tanıdığı süre ay sonunda doluyor. Vakit daraldıkça YPG, ABD ve İsrail arasında mekik dokuyor. Son olarak İsrail medyasından Jerusalem Post'a konuşan Mazlum Abdi, iki ülkeden açıkça yardım istiyor.

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar

"100 BİN KİŞİLİK ORDULARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Bu arada aba altından sopa gösterircesine 100 bin kişilik ordularının olduğunu ve IŞİD koalisyonuna girmek istediğini söylüyor. Oysa ordu güçleri 20 bin civarında, yabancılar giderse 7 bin civarında kalıyor.

"TÜRKİYE'YE GÖZDAĞI VERİYORLAR"

Eş zamanlı dahili ve harici PKK yandaşları da Abdi'nin açıklamasına atıfla 'Suriye Vietnam olur' diyerek Türkiye'ye gözdağı veriyor.

Cumhurbaşkanımız, Devlet Bey ve Fidan bakanımızın kamuoyuna taahhüdünde olduğu gibi YPG, 10 Mart Mutabakatı'na uymazsa uydururlar. Neresi Vietnam olur görürler" ifadelerini kullandı.