AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İran'da yaşanan protestolara değinen Çelik, İran'ın sorunlarını kendisi çözmesi gerektiğini, dışarıdan müdahalelerin büyük krizlere yol açacağını vurguladı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ: İRAN SORUNLARINI KENDİSİ ÇÖZMELİ

Çelik şunları söyledi: "Biz komşumuz İran'da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. Tabi burada İran toplumunda ve devlet hayatında bazı sorunlar olduğunu yok saymıyoruz. Ama sorunların çözülmesi İran Cumhurbaşkanı sayın Pezeşkiyan'ın ifade ettiği gibi İran toplumunun kendi öz dinamikleriyle gerçekleşmeli.

"DIŞARIDAN MÜDAHALELER BÜYÜK KRİZLERE YOL AÇAR"

İran devletinin kendi milli iradesiyle gerçekleşmelidir. Dışarıdan yapılan müdahalelerin daha kötü sonuçlar doğuracağını özellikle de İsrail'in kışkırtmasıyla ortaya çıkacak bir takım müdahalelerin daha büyük krizlere yol açacağını görüyoruz.

SOMALİLAND'İ İSRAİL'İN TANIMASI

Somali'nin bir parçası olan Somaliland'in İsrail tarafından tanınmasının bir takım başka siyasetlerin ipucu olduğunu, ön gelişmesi olduğunu görüyoruz. Deniz ticareti açısından oradaki bölgenin kontrol edilmesi açısından daha karanlık bir takım siyasetlerin takip edildiğini görüyoruz.

"VENEZUELA'DAKİ MÜDAHALENİN YARATTIĞI ETKİLER DEVAM EDİYOR"

Venezuela'daki müdahalenin, Maduro'nun şu anda bulunduğu durumun yarattığı etkiler devam ediyor. Biz her zaman Venezuela'nın yanındayız.

Bu ülkelerin bağımsızlığına, egemenliğine, iç barışına ve istikrarına dönük adımların atılmaması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyoruz. Venezuela halkıyla dayanışmamızı bir kez daha buradan ifade etmiş olalım. Venezuela halkının barış içinde mutlu bir geleceğe sahip olması için Türkiye her zaman yanlarındadır.