Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde İkili Görüşmeler Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Katar'ın Doha kentinde düzenlenen 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı ve Çekya, Şili ve Romanya bakanlarıyla sosyal politikalar üzerine ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Göktaş, Şili ile iş birliği mutabakatı da imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Kongre Merkezi'nde devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, sivil toplum yöneticileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve davetliler olmak üzere 8 binden fazla temsilcinin yer aldığı 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nin açılışına katıldı.

Göktaş, zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Çekya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Marian Jurecka, Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Javiera Toro Caceres ve Romanya Çalışma, Aile, Gençlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı Petre-Florin Manole ile bir araya gelen Göktaş, kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulundu.

ŞİLİ İLE İŞ BİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Zirve kapsamındaki görüşmede Bakan Göktaş ve Bakan Caceres, 'Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanlığı Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Mutabakatla kadınların güçlendirilmesi, bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çocuk haklarının korunması başta olmak üzere ortak projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana ile görüştü.

Bakanlık etkinliklerine aktif olarak katılım sağlayan UNESCAP'ın çalışmalarına değer verdiklerini belirten Göktaş, yaşlı bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını sağlama ve demografik ve sosyal dinamikler bağlamında iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Göktaş, Bakanlığı ve UNESCAP arasındaki iş birliğinin gelecekte de güçlenerek devam etmesini temenni etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
