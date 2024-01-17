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AİHM, CIA'nin Litvanya'da işkence yaptığını belirtti

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), CIA'nin Litvanya'da 11 Eylül şüphelisine gizli bir sorgulama merkezinde 'insanlık dışı muamele' gösterdiğini belirtti. AİHM, Litvanya'nın da buna izin vererek Avrupa insan hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ), dün yaptığı açıklamada CIA'nin Litvanya'da 11 Eylül şüphelisine gizli bir sorgulama merkezinde 'insanlık dışı muamele' gösterdiğini belirtti. AİHM, Litvanya'nın da buna izin vererek Avrupa insan hakları yasalarını ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, CIA'nin Litvanya'da gizli bir sorgulama merkezinde 11 Eylül şüphelisi Mustafa Ahmed Adam el-Hawsawi'nin 2005-2006 yıllarında işkence, ve 'insanlık dışı muameleye' maruz bıraktığına karar vererek Avrupa insan hakları yasalarını ihlal ettiğini ifade etti. Açıklamada, "Litvanya'nın Bay al-Hawsawi'nin iddialarını etkili bir şekilde soruşturmaması ve CIA'in gizli tutuklu programındaki suç ortaklığı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. Maddesinin (insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele/soruşturma yasağı) ihlalleri; Litvanya'nın yardım etmesi nedeniyle, Sözleşme'nin 6'ıncı maddesi (makul sürede adil yargılanma hakkı) ve 6 No'lu Protokol'ün 1. maddesi (ölüm cezasının kaldırılması) ile birlikte 2. maddesi (yaşam hakkı) ve 3. maddesi ihlal edilmiştir" denildi.

"LİTVANYA'NIN CIA'NİN YAPACAKLARININ FARKINDA OLMASI GEREKİRDİ"

AİHM, o dönem ABD'nin gözaltında tutulan şüphelilere uyguladığı işkence ve kötü muamele geçmişine bakarak Litvanya'nın bu durumun farkında olması gerektiğinin altını çizerek, "ABD'de gözaltında tutulan terör şüphelilerine uygulanan işkence, kötü muamele ve tacize ilişkin o dönemde yaygın olarak mevcut olan bilgiler göz önüne alındığında, Litvanyalı yetkililerin, CIA'nin kendisini kendi topraklarında bulunan gizli hapishanede böyle bir muameleye tabi tutacağının farkında olmaları gerekirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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