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Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

Dünya Haberleri

Ahlat'ta meydana gelen hortumun 2-3 dakika sürmesi bile çevredekileri tedirgin etmeye yetti. Ahlat ilçesinin Alakır Köyü'nde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortumu gören bazı köylüler cep telefonlarına sarılarak bu görüntüyü kaydetti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde fırtına sonrası oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Ahlat ilçesinin Alakır Köyü'nde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortum olayı yaşandı. Köyün çeşitli noktalarından köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. 2-3 dakika süren hortum köyde korkuya neden olurken fırtınanın dinmesiyle hortumun dağıldı.

Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Dünya

Fırtına Bitlis Ahlat Dünya Haberler

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