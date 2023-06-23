Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında

Ahlat'ta meydana gelen hortumun 2-3 dakika sürmesi bile çevredekileri tedirgin etmeye yetti. Ahlat ilçesinin Alakır Köyü'nde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortumu gören bazı köylüler cep telefonlarına sarılarak bu görüntüyü kaydetti