Ahlat'ta dev hortum cep telefonu kamerasında
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Ahlat'ta meydana gelen hortumun 2-3 dakika sürmesi bile çevredekileri tedirgin etmeye yetti. Ahlat ilçesinin Alakır Köyü'nde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortumu gören bazı köylüler cep telefonlarına sarılarak bu görüntüyü kaydetti
Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırtına sonrası metrelerce yükseklikte aniden ortaya çıkan hortum korkulu anlara neden oldu.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde fırtına sonrası oluşan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Ahlat ilçesinin Alakır Köyü'nde fırtına sonrası çıkan ve aniden metrelerce yükselen hortum olayı yaşandı. Köyün çeşitli noktalarından köylüler tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde hortumun metrelerce yükseklikte olduğu görüldü. 2-3 dakika süren hortum köyde korkuya neden olurken fırtınanın dinmesiyle hortumun dağıldı.