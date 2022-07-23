Ahırında yeni doğan buzağıyı gören çiftçinin eli ayağı titredi! Annesi, yanına kimseyi yaklaştırmadı

Brezilya'nın Bahia eyaletine bağlı Tapera do Peixe köyünde Elidan Oliveira Sousa'ya ait sığır çiftliğinde bir inek, iki başlı buzağı doğurdu. Hayvanın doğum yapmasının ardından ahıra girdiklerini belirten Sousa, "Nadir görülen bir olay, olağandışı bir durum. Kızım hayretler içinde kaldı çünkü hiç bu kadar ender bir olay görmemişti" ifadelerini kullandı.

ANNESİ KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Sousa, doğumdan sonra buzağın, inek tarafından korumaya alındığını ve ineğin anne iç güdüsüyle yavrusuna kimseyi yaklaştırmadığını anlattı. Ancak bir bakıma muhtaç buzağıyı bir şekilde annesinden aldıklarını yaşaması için uğraştıklarını belirten Sousa, yine de hayvanın sadece 4 gün hayatta kalabildiğini ifade etti.

UZMANLARA GÖRE ÖLÜMÜ SÜRPRİZ DEĞİL

Hayvanın sadece 4 gün hayatta kalması hakkında açıklamalarda bulunan Sousa, "Uzmanlar bu hayvanların genellikle ölümden hemen sonra ya da kısa bir süre sonra öldüğünü söylüyor. Yani bizim için sürpriz değildi" diye konuştu.

İşte buzağın görüntüleri: