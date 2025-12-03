Haberler

Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti
Güncelleme:
Afganistan'da 13 yaşındaki bir çocuk, ailesinin katilini halka açık bir stadyumda infaz etti. Olay, Taliban yönetiminin izin verdiği ve yaklaşık 80.000 kişinin izlediği bir infazdı. İnfaz edilen kişi, çocuğun ailesinden 13 kişiyi planlı bir şekilde öldürmekle suçlanıyordu.

Afganistan'da bir genç, ailesinin katilini binlerce kişinin gözü önünde vurdu. 13 yaşındaki çocuğa, katili affetme veya stadyum dolusu kalabalığın önünde infazı gerçekleştirme seçeneği sunuldu.

İnternette yayılan videolarda, Khost'taki merkezi stadyuma binlerce kişinin toplandığı görülüyor. Taliban yönetimi, izleyicilerin kamera özelliği olan telefon getirmesini yasakladı. Sözcülere göre yaklaşık 80.000 kişi infazı izledi.

Yerel medyada Mangal olarak tanımlanan mahkûm, çocuğun ailesinden 13 kişiyi planlı şekilde öldürmekle suçlanıyordu. Taliban Yüksek Mahkemesi, dosyanın birden fazla mahkeme tarafından incelendiğini ve ardından lider Hibatullah Ahundzade tarafından infazın onaylandığını açıkladı.

İnsan hakları örgütleri, infazı kınayarak Taliban'ın yargı sürecinin şeffaf olmadığını ve adil usul uygulanmadığını belirtti. BM İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, kamu infazlarının durdurulması çağrısı yaparak bunları "insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

Bu olay, Taliban'ın 2021'de iktidara dönmesinden bu yana Afganistan'da gerçekleşen on birinci kamu infazı oldu. Geçtiğimiz ay ise hamile eşini öldüren bir adam, Badgis vilayetindeki stadyumda halkın önünde infaz edilmişti. Kurbanlardan birinin akrabası tarafından üç el ateş edilerek öldürülen adam, iki kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Taliban, infazların İslami hukuka uygun şekilde yapıldığını açıklıyor. Ancak infazların gerçekleşebilmesi için üç farklı mahkemenin onayı ve lider Ahundzade'nin onayı gerekiyor.

Taliban hâlâ hırsızlık, zina ve alkol kullanımı gibi suçlar için halka açık kırbaç cezaları uyguluyor. Tüm infaz emirleri ise ülke liderinin onayına bağlı.

Taliban'ın 1996–2001 arasındaki ilk yönetimi döneminde de kamuya açık infazlar yaygındı ve çoğu spor stadyumlarında gerçekleştirilmişti. Bu yıl Nisan ayında ise dört erkek binlerce kişinin gözü önünde idam edildi.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Seriat adalet kisas kisas da hayat vardir yasasin SERİAT. simdi cahil cuhala Seriat islam dusmanlari hemen hortlar ya 13 yasindaki cocuga bu yaptirilirmi vahsiler taliban falan onlara diyorumki senin anani babani sulalenden 10 kusur kisiyi aileni katletsinlerde goreyim ne istiyorsun yapiyorsun

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCaner:

Harika yöntem! Beslemekten iyidir.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Afganistan da bile adalet daha iyi yürüyor.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Hoş olmasa da bizdeki adalet sisteminden daha iyi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

100 yıl önce ajanlar iscivre kanunlarını dayatmasaydi bizimde adaletiniz böyle kısasa kısas olacakti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
