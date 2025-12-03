Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

Afganistan'da bir genç, ailesinin katilini binlerce kişinin gözü önünde vurdu. 13 yaşındaki çocuğa, katili affetme veya stadyum dolusu kalabalığın önünde infazı gerçekleştirme seçeneği sunuldu.

İnternette yayılan videolarda, Khost'taki merkezi stadyuma binlerce kişinin toplandığı görülüyor. Taliban yönetimi, izleyicilerin kamera özelliği olan telefon getirmesini yasakladı. Sözcülere göre yaklaşık 80.000 kişi infazı izledi.

Yerel medyada Mangal olarak tanımlanan mahkûm, çocuğun ailesinden 13 kişiyi planlı şekilde öldürmekle suçlanıyordu. Taliban Yüksek Mahkemesi, dosyanın birden fazla mahkeme tarafından incelendiğini ve ardından lider Hibatullah Ahundzade tarafından infazın onaylandığını açıkladı.

İnsan hakları örgütleri, infazı kınayarak Taliban'ın yargı sürecinin şeffaf olmadığını ve adil usul uygulanmadığını belirtti. BM İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, kamu infazlarının durdurulması çağrısı yaparak bunları "insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdi.

Bu olay, Taliban'ın 2021'de iktidara dönmesinden bu yana Afganistan'da gerçekleşen on birinci kamu infazı oldu. Geçtiğimiz ay ise hamile eşini öldüren bir adam, Badgis vilayetindeki stadyumda halkın önünde infaz edilmişti. Kurbanlardan birinin akrabası tarafından üç el ateş edilerek öldürülen adam, iki kişiyi öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Taliban, infazların İslami hukuka uygun şekilde yapıldığını açıklıyor. Ancak infazların gerçekleşebilmesi için üç farklı mahkemenin onayı ve lider Ahundzade'nin onayı gerekiyor.

Taliban hâlâ hırsızlık, zina ve alkol kullanımı gibi suçlar için halka açık kırbaç cezaları uyguluyor. Tüm infaz emirleri ise ülke liderinin onayına bağlı.

Taliban'ın 1996–2001 arasındaki ilk yönetimi döneminde de kamuya açık infazlar yaygındı ve çoğu spor stadyumlarında gerçekleştirilmişti. Bu yıl Nisan ayında ise dört erkek binlerce kişinin gözü önünde idam edildi.