AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı

Muhalif grupların başkent Şam'a giriş yapmasının ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş, Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kaçışının ardından Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'nden insanlık dışı görüntüler ortaya çıkmıştı.

"İnsan mezbahası" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde hala ulaşılamayan insanların olduğu düşünülüyor. Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda ve yerel otoritelerin talebi üzerine bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), hapishanede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

YEREL OTORİTELERİN TALEBİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Okay Memiş başkanlığında Hatay'dan hareket eden ekiplerin Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ne ulaştığı hatırlatıldı. Şam Büyükelçiliği koordinasyonunda yerel otoritelerin talebi üzerine başlayan çalışmalarda 120 personel, 4 arama köpeği ve 43 aracın görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Uzman ekiplerimizin büyük bir titizlikle yürüttüğü çalışmalarda, duvar arkası görüntüleme cihazı, yer radarı, sismik akustik dinleme cihazı gibi tüm teknik imkan ve ekipmanlar kullanılıyor. İnsani yardımdan, arama kurtarmaya tüm ihtiyaçlarında Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde." ifadeleri kullanıldı.