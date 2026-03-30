Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!

Acı mı, gösteriş mi? kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler olay oldu!
Sosyal medyada yıllarca sistematik zorbalığa maruz kalan 16 yaşındaki Princess'ın annesi Sophie-May Dickson, kızının cenaze töreninde çekilen fotoğrafları paylaştı. Bu paylaşım, takipçileri tarafından 'içerik üretmek ve etkileşim peşinde koşmakla' suçlanmasına yol açtı.

  • 16 yaşındaki Princess, internetteki bir dedikodu platformunda sistematik zorbalığa uğradıktan sonra intihar etti.
  • İngiltere'de 20 milletvekili, ayda 12 milyon kişinin ziyaret ettiği ve zorbalık yuvasına dönüşen bu internet sitesinin kapatılması için resmi talepte bulundu.
  • Princess'ın annesi Sophie-May Dickson, kızının cenazesinden tabuta sarıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve bu paylaşım nedeniyle vicdansızlık suçlamalarıyla karşılaştı.

İnternetteki karanlık bir dedikodu platformunda yıllarca sistematik zorbalığa uğradıktan sonra yaşamına son veren 16 yaşındaki Princess'ın annesi, kızının cenazesinden paylaştığı görüntüler nedeniyle "vicdansızlık" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Henüz 32 yaşındaki influencer anne Sophie-May Dickson, geçtiğimiz Şubat ayında kaybettiği kızı Princess için düzenlenen törende, beyazlar içinde tabuta sarıldığı anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ancak bu duygusal veda, kısa sürede bir "linç kampanyasına" dönüştü. Takipçilerinin bir kısmı, anneyi evladının yasını tutmak yerine "içerik üretmek ve etkileşim peşinde koşmakla" suçladı.

Olayın arka planında ise korkunç bir siber taciz hikayesi yatıyor. Söz konusu "dedikodu sitesinde" asıl hedef başlangıçta anne Dickson'dı. Hakkında binlerce nefret dolu yorum yapılan anne, çareyi sosyal medya hesaplarını kapatmakta bulunca, klavye başındaki troller oklarını henüz 14 yaşındaki kızı Princess'a çevirdi. Genç kızın dış görünüşünden okul hayatına kadar her detayıyla dalga geçen, sahte hesaplarla onu her adımda takip eden bu kitle, Princess'ı okuldan kopma noktasına getirdi.

Gelen ağır eleştirilere yanıt veren anne, "Ben bunu izlenme uğruna yapmadım," diyerek kendini savundu. Yaşadığı acı ve adrenalin nedeniyle o günü parça parça hatırladığını söyleyen Dickson, "Kızımla paylaştığım bu çok özel son anları ölümsüzleştirmek istedim. Profesyonel fotoğrafçılar tuttum ki bu veda anlarını her zaman izleyebileyim," ifadelerini kullandı.

Genç kızın intiharı İngiltere'de siyaseti de hareketlendirdi. 20 milletvekili, ayda 12 milyon kişinin ziyaret ettiği ve adeta bir "zorbalık yuvasına" dönüşen bu internet sitesinin derhal kapatılması için ilgili kurumlara resmi talepte bulundu. Milletvekilleri, Princess'ın iki yıl boyunca yetişkinler tarafından dijital ortamda takip edildiğini, taciz edildiğini ve ruh sağlığının bu sebeple bozulduğunu vurguladı.

Anne Dickson'ın daha önce polise gittiği ancak "bu bir hukuk davasıdır, biz karışamayız" yanıtını aldığı ortaya çıktı. En acısı ise, genç kızın ölümünden sonra bile aynı platformda cenazesiyle dalga geçilmeye ve annesinin suçlanmaya devam etmesi oldu.

Abdullah Teymur
