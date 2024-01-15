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ABD'ye ait Marshall Adaları bayraklı yük gemisi, Yemen'in Aden Körfezi açıklarında füze ile vuruldu

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İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de ticaret gemilerine saldırdığı ve ABD ile İngiltere'nin bölgede hava operasyonları düzenlediği Yemen'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yemen'in Aden Körfezi açıklarında ABD'ye ait Marshall Adaları bayraklı yük gemisi füze ile vuruldu.

ABD'ye ait Marshall Adaları bayraklı yük gemisi, Yemen'in Aden Körfezi açıklarında füze ile vuruldu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den saldırıları devam ederken, Yemen'de İran destekli Husiler ise Kızıldeniz'den geçerek İsrail limanlarına giden tüm gemilere saldırı düzenleyeceğini duyurmuştu. Bölgede ticaret yolunun tehlikeye girmesi nedeniyle ABD öncülüğünde bir deniz gücü koalisyonu oluştururdu. Geçtiğimiz günlerde ise ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendi.

ABD'YE AİT YÜK GEMİSİ YEMEN AÇIKLARINDA VURULDU

Bölgede gerilim gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son olarak ABD'ye ait Marshall Adaları bayraklı yük gemisi, Yemen'in Aden Körfezi açıklarında füze ile vuruldu.

KIZILDENİZ'DE NELER OLUYOR?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Haberler.com / Emre İliksiz - Dünya

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Yorumlar (2)

Sebati Can:

Kahrolsun Amerika ve İsrail!

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Muharrem Güreli:

Helal olsun yemenlilere

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