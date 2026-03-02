Haberler

ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

Güncelleme:
ABD, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik füze ve İHA saldırılarını sert ifadelerle kınayarak egemenlik vurgusu yaptı ve saldırılar karşısında meşru müdafaa haklarını kullanacaklarını açıkladı.

  • ABD, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınadı.
  • ABD ve Körfez ülkeleri, İran'ın saldırılarına karşı meşru müdafaa haklarını teyit etti.
  • İran'ın saldırıları Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni hedef aldı.

İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları sonrası ABD ve Körfez ülkeleri ortak açıklama yayımladı. Washington, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, saldırıları "ayrım gözetmeyen ve pervasız" olarak nitelendirdi ve meşru müdafaa haklarını yeniden teyit etti.

İRAN'IN SALDIRILARINA SERT TEPKİ

ABD ile Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İran İslam Cumhuriyeti'nin Bahreyn, Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dâhil), Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'yi hedef alan füze ve İHA saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, saldırıların egemen toprakları hedef aldığı, sivillerin can güvenliğini tehlikeye attığı ve sivil altyapıya zarar verdiği vurgulandı.

"BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDEN TEHLİKELİ TIRMANIŞ"

Ortak metinde, İran'ın eylemlerinin birden fazla devletin egemenliğini ihlal ettiği ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiği ifade edildi. Sivillerin ve çatışmalara taraf olmayan ülkelerin hedef alınmasının pervasız ve istikrar bozucu bir davranış olduğu kaydedildi. Taraflar, vatandaşlarını, egemenliklerini ve topraklarını savunma konusunda birlik içinde olduklarını belirterek, saldırılar karşısında meşru müdafaa haklarını yeniden teyit etti.

HAVA VE FÜZE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamada ayrıca, daha büyük can kaybı ve yıkımın önlenmesinde etkili olduğu belirtilen hava ve füze savunma iş birliği memnuniyetle karşılandı. Bölgesel güvenliğe bağlılığın sürdüğü vurgulandı. Son günlerde İran Devrim Muhafızları'nın ABD üslerine yönelik misilleme iddiaları ve Washington'ın "sıfır can kaybı" açıklamasıyla tırmanan gerilim, bu ortak bildiriyle yeni bir diplomatik boyut kazandı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar, krizin çok taraflı bir güvenlik sınamasına dönüştüğünü gösteriyor.

Erdem Aksoy
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

ABD kağıda ne yazmışsa bunlar da imzalamış .sahi dünyada ABD yi kinayabilen sadece Kuzey Kore var .bu kadar korkuluyor pardon saygı duyuluyor ABD ye....

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

