ABD ve Hindistan, Çin'in otoriter modeline karşı güçlerini birleştirmeli

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Raja Krishnamoorthi, ABD ve Hindistan'ın Çin'in demokrasi yerine sunduğu otoriter modeline karşı uygulanabilir bir alternatif oluşturmak için güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. Komite, Tayvan'ın Çin'e karşı caydırıcılığını artırmak için Avustralya, Japonya, İsrail, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin de dahil olduğu NATO Plus'ın Hindistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik öneriyi kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Raja Krishnamoorthi, "ABD ve Hindistan, Çin'in demokrasi yerine dünyaya sunduğu otoriter modeline karşı uygulanabilir bir alternatif oluşturmak için güçlerini birleştirmek zorunda." dedi.

Telegraphindia'nın haberine göre, Temsilciler Meclisi ABD ile Çin Komünist Partisi Arasındaki Stratejik Rekabete İlişkin Seçilmiş Komite'nin üyesi Krishnamoorthi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Washington ziyaretinin "siyaset üstü bir ABD-Hindistan ilişkisinin gücünü simgelediğini" söyledi.

Krishnamoorthi, ABD-Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve derinleştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD ve Hindistan, Çin'in demokrasi yerine dünyaya sunduğu otoriter modeline karşı uygulanabilir bir alternatif oluşturmak için güçlerini birleştirmek zorunda." ifadesini kullandı.

Hint-Pasifik bölgesindeki güvenlik düzenlemelerinin nasıl güçlendirileceğinin tartışılması gerektiğini düşündüğünü anlatan Krishnamoorthi, Çin'e karşı güçlü yönlerin nasıl kullanılabileceğini ve Hint-Pasifik bölgesinde diğer ülkelerle birlikte uluslararası kurallara dayalı bir düzenin korunabileceğinden nasıl emin olunacağının ele alınmak zorunda olduğunu kaydetti.

Komite, Tayvan'ın Çin'e karşı caydırıcılığını artırmak için Avustralya, Japonya, İsrail, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin de dahil olduğu NATO Plus'ın Hindistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik öneriyi, 10 Ocak'ta çoğunlukla kabul etmişti.

"NATO Plus 5" veya "NATO Plus", küresel savunma ve işbirliğini geliştirmek için NATO ile uyumlu 5 ülke olarak nitelendirilen Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, İsrail ve Güney Kore'yi kapsıyor.