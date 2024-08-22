ABD Valisi Kamala Harris'in Başkan Yardımcısı Adaylığını Kabul Etti

ABD'nin Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, Demokrat Parti Kongresi'nin üçüncü gününde Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı olmayı resmen kabul etti. Dünyaca ünlü talk show sonucusu Oprah Winfrey, kongreye sürpriz ziyaret yaparak Harris ve Walz'u desteklediğini açıkladı.

Walz'un adaylığı kabul konuşması, aynı zamanda ilk "ulusa seslenişi" oldu. 60 yaşındaki siyasetçi, bugüne kadar hiç "büyük konuşma" yapmadığını, ancak lisede amerikan futbolu koçuyken sık sık "moral konuşmaları" yaptığını söyledi.

Walz, "[Seçime] 76 günümüz var, hiçbir şey kalmadı. Öldüğümüz zaman uyuruz. Her şeyimizle sahaya çıkacağız. Böyle ilerleyeceğiz ve Donald Trump defterini kapatacağız" dedi.

Walz, 5 Kasım'da yapılması planlanan ABD başkanlık seçimlerini bir amerikan futbolu maçına benzetti. Demokrat Parti'nin az farkla geride olduğunu vurgulayan siyasetçi, "ama atak sırası bizde ve top elimizde" şeklinde konuştu.

İzleyiciler, konuşma sırasında Demokratların başkan yardımcısı adayını "koç" naralarıyla alkışladı.

Walz'un ailesinden bahsettiği sırada 17 yaşındaki oğlu Gus'ın ayağa kalktığı ve gözyaşları içinde "o benim babam" diye bağırdığı görüldü.

Oprah'tan Harris'e destek

Amerikan televizyon starı Oprah Winfrey, memleketi Chicago'da düzenlenen Demokrat Parti Kongresi'nin üçüncü gecesinde boy gösterdi ve Kamala Harris ve Tim Walz'a destek verdiğini açıkladı.

Kasım seçimlerini "özgürlük mücadelesi" olarak niteleyen Oprah, seçmenlere "saçmalık yerine sağduyuyu" tercih etme çağrısı yaptı.

Ünlü sunucu, "Hakikati, onuru, neşeyi seçelim... çünkü Amerika'nın en iyi yönleri bunlar," diye konuştu.

Oprah, Harris'in Kasım'da kazanacağını ve ABD'de tarih yazacağını söyledi ve ekledi:

"Çok yakında kızlarımıza ve oğullarımıza ikisi de idealist ve enerjik göçmenler olan Hindistanlı bir anne ve Jamaikalı bir babanın çocuğunun nasıl büyüyüp Birleşik Devletler'in 47. başkanı olduğunu anlatacağız."

Oprah daha önce 2008'de ABD'nin ilk siyahi başkanı Barack Obama'nın adaylığını desteklemiş, ancak parti kongresinde konuşmamıştı.

Filistinlileri destekleyen Demokratlardan oturma eylemi

Demokrat Parti'nin İsrail-Gazze savaşındaki tutumunu eleştiren ve Filistinlileri destekleyen dört delege, kongrede kendilerine konuşmak için sıra verilmediğini söylerek etkinliğin yapıldığı alanın dışında oturma eylemi düzenledi.

Michigan'dan gelen Demokrat Parti delegesi Abbas Alawieh, basın mensuplarına verdiği bir demeçte "yalnızca sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Alawieh, kendilerine kürsüye çıkma hakkı verilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Öte yandan Hamas tarafından 7 Ekim saldırıları sırasında kaçırılan Hersh Goldberg-Polin'in ailesi, Demokrat Parti Kongresi'nde konuştu.

Jon Polin and Rachel Goldberg, 23 yaşındaki oğulları ve Hamas'ın elindeki 108 diğer esirin serbest bırakılması için Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'e göre Hamas militanları 7 Ekim saldırılarında 1200 kişiyi öldürdü ve 251 kişiyi esir aldı.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göreyse, İsrail'in Ekim'de başlattığı askeri operasyonlarda bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 40 binden fazla Filistinli sivil öldürüldü.

Filistinlileri destekleyen gruplar, Demokrat Parti Kongresi'nin ilk gününden bu yana Chicago'nun farklı noktalarında toplanarak ABD yönetimine İsrail'e askeri desteği kesme çağrısı yapıyor.

Kongre bugün Kamala Harris'in resmen başkan adaylığını kabul etmesi beklenen kapanış konuşmasıyla tamamlanacak.

Trump kurşun geçirmez camın arkasından konuştu

Demokratların Chicago'da toplandığı sırada, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump da 13 Temmuz'da Pensilvanya'da suikast girişimine maruz kalmasının ardından ilk kez açık havada miting düzenledi.

Kuzey Carolina eyaletinde destekçileriyle bir araya gelen Trump'ın, sahneye kurşun geçirmez bir cam panel arkasında çıkması dikkat çekti.

Trump, Pennsylvania suikast girişiminde kulağından yaralanmış, hemen ardından başkan adayı olduğu Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde kulağı bandajlı biçimde kürsüye çıkmıştı.

Olayda saldırgan ve bir izleyici yaşamını yitirdi, iki izleyici ise yaralandı.

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