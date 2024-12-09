ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 61 yıllık Baas rejiminin yıkıldığı Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait olduğu bilinen kampları vurduğunu duyurdu.

75'İN ÜZERİNDE HEDEF VURULDU

CENTCOM, X sosyal medya hesabından Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde DEAŞ'a ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. ABD hava kuvvetlerine ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların, DEAŞ'ın Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "Hiç şüpheniz olmasın ki DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. CENTCOM'un bölgedeki müttefikleriyle birlikte, DAEŞ'ın faaliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE'YLE TAM ANGAJMAN İÇİNDEYDİK"

Öte yandan Suriye'deki gelişmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir ABD yetkilisi de ABD, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yle tam angajman içinde hareket ettiklerini söyledi. Suriye'deki gelişmeler ışığında halihazırda temel odak noktasının "yeni bir Suriye" ve Esad rejiminden uzaklaşma olduğunu dile getiren yetkili, herkesin daha iyi bir Suriye için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine işaret etti.

Yetkili, Türkiye ve ABD'nin bu süreçte tam angajman içinde hareket ettiğini kaydetti. Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını bildiren yetkili, bu görüşmelerin yapıcı etkileri olduğunu söyledi. Yetkili, ABD ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki ilişki hakkında ise grubun Suriye'de geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacağının açık olduğunu dile getirdi.

ABD'nin HTŞ ile ilişkilerinin "ABD çıkarları" önceliklendirilerek ve uygun bir şekilde yürütüleceğini belirten yetkili, HTŞ yetkililerinin söylemlerinin nasıl faaliyete dönüşeceğinin önem taşıdığına işaret etti.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.