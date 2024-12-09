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ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı

ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait olduğu bilinen kampları vurduğunu duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hiç şüpheniz olmasın ki DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan üst düzey bir ABD'li yetkili de Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yle tam angajman içinde hareket ettiklerini söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 61 yıllık Baas rejiminin yıkıldığı Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait olduğu bilinen kampları vurduğunu duyurdu.

75'İN ÜZERİNDE HEDEF VURULDU

CENTCOM, X sosyal medya hesabından Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde DEAŞ'a ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. ABD hava kuvvetlerine ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların, DEAŞ'ın Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "Hiç şüpheniz olmasın ki DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. CENTCOM'un bölgedeki müttefikleriyle birlikte, DAEŞ'ın faaliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.

"SURİYE'DEKİ GELİŞMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE'YLE TAM ANGAJMAN İÇİNDEYDİK"

Öte yandan Suriye'deki gelişmelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir ABD yetkilisi de ABD, Suriye'deki gelişmelere ilişkin Türkiye'yle tam angajman içinde hareket ettiklerini söyledi. Suriye'deki gelişmeler ışığında halihazırda temel odak noktasının "yeni bir Suriye" ve Esad rejiminden uzaklaşma olduğunu dile getiren yetkili, herkesin daha iyi bir Suriye için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine işaret etti.

Yetkili, Türkiye ve ABD'nin bu süreçte tam angajman içinde hareket ettiğini kaydetti. Bu çerçevede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşlarıyla görüşmeler yaptığını bildiren yetkili, bu görüşmelerin yapıcı etkileri olduğunu söyledi. Yetkili, ABD ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki ilişki hakkında ise grubun Suriye'de geçiş sürecinde önemli bir rol oynayacağının açık olduğunu dile getirdi.

ABD'nin HTŞ ile ilişkilerinin "ABD çıkarları" önceliklendirilerek ve uygun bir şekilde yürütüleceğini belirten yetkili, HTŞ yetkililerinin söylemlerinin nasıl faaliyete dönüşeceğinin önem taşıdığına işaret etti.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBaba Yorgun:

ABD hiç bi zaman müttefiki PKK YPG yi yanlız bırakmaz

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

Amerika ile Rusya les kargalari Gibi saldiriyor..dusene tekme atiyorlar

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Haber YorumlarıHakan:

insallah amerikanin bi baska oyununa dusmez turkiye

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Haber YorumlarıENSON:

ABD‘in uyduruk yalanları aynen Saddam Hüseyin’in Kimyasal silahları var bu yüzden müdahale edemiyoruz demişti ve yalan söylediklerini kendileri itiraf etmişlerdi… Handi Işid ten bas ediyor işid mil kadı…!!! ABD’in amacı Başaka terör örgütü PKK’yı korumak

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Haber YorumlarıMerxas:

ABD bir an önce YPG,YPJ güçlerine destek göndermeli. işidin hakkından Rojava halkı gelir.

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Haber Yorumlarıufo:

yine dolaplar dönüyor

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu chp var ya bu chp siz bilmezsiniz bunları fi tarihinde camileri ahır yaptılar yalanını sabah öğle akşam üç öğün söyleyenler amerikanın kürtlerle bir olup askerlerimizin başına geçirdiği çuvaldan, bunlara ne notası müzik notasımı diyerek yan çizip tepki gösterilmediğinden bahsetmezler amerikalılarla müttefiklik yapmak şeytanla zebanilerle müttefiklik yapmaktan farksızdır Atatürk sağ olsaydı bunlar buralarda at koşturamazdı

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