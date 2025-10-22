Haberler

ABD'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Güncelleme:
ABD, Ukrayna ile savaşa devam eden Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanı Bessent yaptığı açıklamada, "Rusya'ya yaptırımlar önemli ölçüde artacak. Ya bugün borsaların kapanmasından sonra ya da yarın ilk iş Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar uygulamaya başlayacağız" dedi.

ABD, Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD Hazine Bakanı, "Rusya'ya yaptırımlar önemli ölçüde artacak. Ya bugün borsaların kapanmasından sonra ya da yarın ilk iş Rusya'ya çok ciddi yaptırımlar uygulamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

