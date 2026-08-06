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ABD'den Norveç'e 270 Milyon Dolarlık Topçu Mermisi Satışı Onayı

ABD'den Norveç'e 270 Milyon Dolarlık Topçu Mermisi Satışı Onayı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e 155 mm Yüksek Patlayıcı M795 topçu mermileri ve ilgili ekipmanların satışını onayladı. Tahmini bedeli 270 milyon dolar olan satışın, NATO müttefiki Norveç'in savunma kapasitesini güçlendireceği ve ABD ile ortak çalışabilirliği artıracağı belirtildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e '155 mm Yüksek Patlayıcı M795' mermileri ve ilgili ekipmanların satışını onayladığını duyurdu. Satışın tahmini bedelinin 270 milyon dolar olduğu belirtildi.

Abd Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Norveç hükümetinin talebi üzerine '155 mm Yüksek Patlayıcı M795' topçu mermileri ile teknik ve lojistik destek sağlanmasına onay verildiği bildirildi. Onaylanan satış paketinin tahmini toplam maliyetinin 270 milyon dolar olduğu aktarıldı. Açıklamada, söz konusu satışın Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için önemli bir güç olan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi. Bu adımın, Norveç'in topçu ve orta menzilli ateş gücü kapasitesini geliştirerek mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma yeteneğini güçlendireceği, aynı zamanda ABD ve diğer müttefik kuvvetlerle ortak çalışabilirliğini artıracağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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