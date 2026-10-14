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ABD'nin Wisconsin eyaletinde küçük uçak ormana düştü, 6 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde küçük uçak ormana düştü, 6 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Sauk ilçesinde Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde Piper PA-46 tipi küçük uçak ormana düştü. Yetkililer, uçaktaki biri çocuk 6 kişinin tamamının olay yerinde hayatını kaybettiğini ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde meydana gelen küçük uçak kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Sauk ilçe Şerif Ofisi yetkilileri, Dellona kasabası yakınlarında gece saatlerinde 'Piper PA-46' tipi uçağın ormana düştüğünü bildirdi. Çağrı merkezine dün yerel saatle 21.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğüne dair ihbarlar geldiği kaydedilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 6 kişinin tamamının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, uçağın düşmeden önce bir hava trafik kontrol kulesiyle iletişim halinde olduğunu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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