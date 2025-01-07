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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum"

Görevi devralmasına sayılı günler kalan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorusuna "Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Suriye'den asker çekip çekmeyeceğiyle ilgili bir gazetecinin sorusunu ise "Suriye'den asker çekip-çekmeyeceğimi sana söyleyecek değilim" şeklinde yanıtladı.

Donald Trump Türkiye'nin Suriye'de stratejik planlar yürüttüğünü belirterek, "Türkiye'nin staratejik adımları sayesinde Suriye'de İran ve Rusya zayıfladı" ifadesini kullandı.

Trump, İsrailli rehinelerle ilgili olarak ise, "Göreve gelene kadar rehineler dönmezse kıyamet kopacak." diye konuştu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

papazdan dolayı hala memnuniyet duyuyor reise hani vermeyecekti ya o papaz :)

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Haber Yorumlarımurat özkan:

İstediğini alıyor ve yaptırıyorsun saygı duyarsın tabi rahip olayında gördük al papazı ver papazı dedi bacağı aldı :)

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Haber Yorumlarısemson 12:

emeklilerde saygı duyoyor

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

olum seversin sevmessin. mektup yazma.

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Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

işine geliyo tabii

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Reis diş polita iyi de iç ekonomi berbat Altın Kapılarımız Kan Oldu Trumpp

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Haber YorumlarıMerve null:

piyasalar düşer baba

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Altın Kapılarımız Kan oldu trumpp

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Haber YorumlarıHÜMANİST KRAL:

Ey iman edenler! Mü’minleri bırakıp kâfirleri dost ve sırdaş edinmeyin. Yoksa, böyle bir akılsızlıkta bulunup da aleyhinizde Allah’a apaçık bir delil vermek ve O’nun azabını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz? Nisa 144

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Papaza papaz sonrası özel uçak o kadar olsun artık

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