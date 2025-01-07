ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Görevi devralmasına sayılı günler kalan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorusuna "Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Suriye'den asker çekip çekmeyeceğiyle ilgili bir gazetecinin sorusunu ise "Suriye'den asker çekip-çekmeyeceğimi sana söyleyecek değilim" şeklinde yanıtladı.

Donald Trump Türkiye'nin Suriye'de stratejik planlar yürüttüğünü belirterek, "Türkiye'nin staratejik adımları sayesinde Suriye'de İran ve Rusya zayıfladı" ifadesini kullandı.

Trump, İsrailli rehinelerle ilgili olarak ise, "Göreve gelene kadar rehineler dönmezse kıyamet kopacak." diye konuştu.