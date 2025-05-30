Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural: ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırısından çekiniyor

Haberler.com'da yayınlanan programda Melis Yaşar'ın konuğu olan Washington Temsilcisi Rona Sural, Amerika ve dünya gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya lideri Vladimir Putin'e karşı söylemlerini sertleştirdiğini belirten Sural, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırısında Amerika'nın desteği olmadan tam başarı sağlayamayacağını söyledi.

"TRUMP, PUTİN'E KARŞI SÖYLEMLERİNİ SERTLEŞTİRDİ"

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Sural, sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda Amerika gündemini değerlendiren Sural, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. ABD seçimlerine yaklaşılırken Donald Trump'ın dış politikadaki tutumunun da netleştiğini belirten Sural, "Trump, Putin'e karşı söylemlerini sertleştirdi" dedi. Bu açıklama, Trump'ın daha önceki dönemlerde Rusya liderine karşı sergilediği ılımlı tutumdan uzaklaştığı şeklinde yorumlandı.

"RUSYA, SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTEMEYEN ÜLKE KONUMUNDA"

Sural, Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair değerlendirmelerde de bulundu. "Rusya, şu anda savaşın bitmesini istemeyen ülke konumunda" ifadelerini kullanan Sural, Moskova'nın mevcut konumunu korumak için çatışmaların sürmesinden yana olduğunu söyledi. Sural'a göre bu durum, barış görüşmelerini zorlaştırıyor.

"ELON MUSK ÖZEL BİR GÖREVLENDİRMEDEYDİ, 130 GÜN SÜRECEKTİ"

Programda Elon Musk'a ilişkin dikkat çeken bir bilgi de paylaşıldı. Rona Sural, dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın "özel bir görevlendirme" kapsamında bir süreçte yer aldığını açıkladı. "Elon Musk özel bir görevlendirmedeydi, 130 günün sonunda bitecekti" diyen Sural, detaylara dair daha fazla bilgi paylaşmasa da, bu sürecin uluslararası ilişkiler bağlamında önem taşıdığını vurguladı.

"ABD, İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRISINDAN ÇEKİNİYOR"

Orta Doğu'daki gerilime de değinen Rona Sural, "ABD'nin çekincesi, İsrail'in İran'a yönelik saldırı ihtimali" şeklinde konuştu. ABD'nin bölgede yeni bir savaşı tetikleyecek adımlardan kaçınmaya çalıştığını belirten Sural, bu nedenle Washington'un Tel Aviv yönetimine yönelik kontrollü mesajlar verdiğini ifade etti.

"ABD DESTEĞİ OLMADAN İSRAİL BAŞARI SAĞLAYAMAZ"

İsrail'in tek taraflı bir operasyon gerçekleştirmesi halinde başarısız olacağını belirten Sural, "Amerika'nın desteği olmadan İsrail'in İran'a yapacağı saldırıda İsrail, tam anlamıyla başarı sağlamayacağını biliyor" dedi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

"VİZE GÖRÜŞMELERİ İPTAL EDİLSE DE DAHA ÖNCE RANDEVU ALAN ÖĞRENCİLER ETKİLENMEYECEK"

ABD'ye gitmek isteyen öğrencileri ilgilendiren bir gelişmeye de değinen Sural, "ABD'den daha önce vize randevusu alan öğrenciler, vize görüşmelerinin durdurulmasından etkilenmeyecek" bilgisini paylaştı. Bu durum, yeni başvurularda belirsizlik yaratırken, halihazırda süreci başlamış öğrenciler için rahatlatıcı bir gelişme oldu.

"ABD'DE OKULLAR TRUMP'IN BU KARARINA TEPKİ GÖSTERİYOR"

Son olarak üniversitelerin Trump'ın aldığı bazı kararlara tepkili olduğunu ifade eden Rona Sural, "ABD'de okullar Trump'ın bu kararına tepki gösteriyor" dedi. Eğitim kurumlarının, özellikle göçmen öğrencilere dair kararlar karşısında duyarlı olduklarını belirten Sural, bu tepkilerin kamuoyunda da yankı bulduğunu söyledi.