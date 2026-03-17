ABD'nin dev uçak gemisi Girit'e dönüyor
ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, 12 Mart'ta çıkan yangın sonrası görev bölgesinden ayrılarak Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Deniz Üssü'ne dönmeye hazırlanıyor. Yangın sonucu gemide ciddi hasarlar oluşurken, Ford'un Girit'e dönüşünün, yakıt ikmali ve yangının detaylı şekilde incelenmesi amacıyla planlandığı belirtiliyor. Yangının, bazı mürettebat üyeleri tarafından kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
- ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un ana çamaşırhanesinde 12 Mart'ta çıkan yangın 30 saatten fazla sürdü.
- Yangın sonucu gemide ciddi hasar oluştu ve 600'den fazla denizci uygun barınma imkanlarından mahrum kaldı.
- Uçak gemisi yangının ardından yakıt ikmali ve yangın soruşturması için Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Deniz Üssü'ne dönüyor.
ABD ve İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta yangın çıkmıştı. Geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü belirtildi.
Dev gemi yangının ardından görev bölgesinden ayrılarak Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Deniz Üssü'ne dönmeye hazırlanıyor.
600'DEN FAZLA PERSONEL ETKİLENDİ
Gemide çıkan yangın sonucu bazı bölümlerde ciddi hasar oluşurken, 600'den fazla denizci ve mürettebat üyesinin uygun barınma imkanlarından mahrum kaldığı bildirildi. Olay, geminin operasyonel kapasitesine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
YAKIT İKMALİ VE SORUŞTURMA İÇİN DÖNÜYOR
Ford'un Girit'e dönüşünün, hem yakıt ikmali yapılması hem de 12 Mart'ta meydana gelen yangının detaylı şekilde incelenmesi amacıyla planlandığı belirtildi.
SABOTAJ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan bir kaynağa göre, müfettişler yangının çıkış nedenine ilişkin dikkat çekici bir ihtimali değerlendiriyor. İddiaya göre yangının, uzun süren muharebe görevlerinden bunalan bazı mürettebat üyeleri tarafından kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor.
ABD Donanması'ndan resmi bir açıklama yapılmazken, USS George H.W. Bush uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını ve muhtemelen Ford'un yerini alacağı iddia edildi.