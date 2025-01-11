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ABD, Nicolas Maduro için koyduğu ödül miktarını yükseltti

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ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında koyduğu 15 milyon dolarlık ödül miktarını 25 milyon dolara çıkardı.

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında daha önce koyduğu ödülü 25 milyon dolara yükseltti.

ABD'DEN VENEZUELA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

ABD Stratejik İletişimden Sorumlu Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında Venezuela'ya yeni yaptırımlar açıkladı.

MADURO'NUN YAKALANMASI İÇİN KONULAN ÖDÜL MİKTARI ARTTI

Kirby, ABD'nin 2020'de Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında konulan 15 milyon dolarlık ödülün 25 milyon dolara yükselttiklerini duyurdu.

ABD, Nicolas Maduro için koyduğu ödül miktarını yükseltti

MADURO DEVLET BAŞKANLIĞI İÇİN YEMİN ETTİ

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3'ncü kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etti. Maduro törende yaptığı konuşmada, "Venezuela'nın tarihi, asil ve cesur halkı ve tüm emirlerini yerine getireceğim bu Anayasa önünde yemin ediyor, yeni barış, refah ve yeni demokrasi dönemini başlatıyorum. Bu yeni başkanlık dönemi, barış, refah, eşitlik ve yeni demokrasi dönemi olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD, Nicolas Maduro için koyduğu ödül miktarını yükseltti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemre null:

abd boyle zalim oldukca her ülkenin işlerine karışırsa daha çok yangınlarda felaketlerle uğraşır sanane başka ülkenin başkanından seciminden dunya senin mi

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