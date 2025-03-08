ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi

The National Interest dergisi,AKINCI TİHA'nın geleneksel pilotlu savaş uçaklarının yükünü hafifleten ve otonom karar verme yeteneğiyle geleceğin harp sahasına şekil veren öncü bir sistem olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemelerin özellikle bölgesel güç dengelerini etkileyen bir faktör haline geldiği belirtildi.

Haberde, AKINCI'nın çift yapay zeka destekli aviyonik sistemleri sayesinde gerçek zamanlı veri işleme kabiliyetine sahip olduğu ve bu sayede hem taarruz hem de savunma alanında rakiplerinden öne çıktığı ifade edildi. Dergiye konuşan uzmanlar, bu teknolojinin savaş alanlarında devrim yaratabileceğini belirtti.

"AKINCI'YA OLAN TALEP TÜRKİYE'NİN ETKİNLİĞİNİ GÖSTERİYOR"

AKINCI'nın teknik kabiliyetleri ve sınır tanımayan operasyonel gücü, uluslararası arenada büyük ilgi görmesini sağladı. Haberde, özellikle Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya gibi ülkelerin AKINCI'ya olan ilgisinin, Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel etkinliğini gösterdiği vurgulandı. Dergide yer alan yorumlarda, "ABD dahil dünyanın büyük güçleri jeopolitik düzende liderlik yarışı verirken, Türkiye hem teknolojik yenilikleri hem de stratejik hamleleriyle öne çıkıyor. Askeri alandaki büyük ilerlemesi, en deneyimli analistleri bile şaşkın bıraktı" ifadeleri kullanıldı.

ABD BASINI, AKINCI'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİNE VURGU YAPTI

The National Interest, AKINCI'nın teknik özelliklerine de geniş yer ayırdı. Haberde, İHA'nın 65 fitlik kanat açıklığı ve 13.227 pound maksimum kalkış ağırlığıyla dikkat çektiği; 40.000 fit irtifada 24 saat kesintisiz operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. Ayrıca 2.976 pound taşıma kapasitesi sayesinde SOM seyir füzesi dahil çeşitli silahlarla donatılabildiği, MURAD AESA radaryla hem hava-hava hem de hava-yer hedeflerini eşzamanlı tespit edebildiği aktardı. AKINCI'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise yapay zeka destekli otonom savaş kabiliyeti oldu. Haberde, İHA'nın sensör verilerini anında işleyerek insan kapasitesini aşan hedef tespiti yapabildiği ve operatör yükünü minimuma indirirken, savaş etkinliğini maksimuma çıkardığı vurgulandı.

TÜRKİYE STRATEJİK GÜCE DÖNÜŞÜYOR

Haberde, Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıların, sadece askeri değil, aynı zamanda jeopolitik dengeler üzerinde de etkili olduğu belirtilirken, AKINCI gibi ileri teknolojiye sahip sistemlerin Türkiye'yi bölgede ve dünyada stratejik bir güce dönüştürdüğü kaydedildi.