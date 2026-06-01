Cenk Uygur ve Hasan Piker'in İngiltere'ye girişleri engellendi

ABD'li siyaset yorumcuları Cenk Uygur ve Hasan Piker, İngiltere'deki SXSW konferansına katılmak isterken seyahat izinleri iptal edildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı, kararın kamu yararı gerekçesine dayandığını açıkladı.

Uygur ve Piker, Londra'da düzenlenen SXSW konferansının konuşmacıları arasında yer alıyordu.

Uygur sosyal medyada paylaştığı mesajda Londra uçağına alınmadığını söyledi ve "İsrail'i eleştirdiğim için yasaklandım. Hâlâ özgür müyüz?" diye sordu.

Piker de yasak kararını "Batı, 'liberal değerleri' soykırımcı ve faşist bir yabancı hükümet uğruna terk ediyor. Yakında hepimiz İsrail'e benzeyeceğiz" ifadelerini kullanarak duyurdu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamaya göre iki ismin Elektronik Seyahat İzinleri (ETA), Birleşik Krallık'taki varlıklarının "kamu yararına uygun olmayabileceği" gerekçesiyle iptal edildi.

ETA'lar, yabancıların vize almadan Birleşik Krallık'ı altı aya kadar ziyaret etmelerine olanak tanıyor.

Bakanlık kararın "bireyin Birleşik Krallık toplumuna oluşturabileceği potansiyel riskin değerlendirilmesine" dayandığını belirtti.

Kişilerin Birleşik Krallık'a seyahat etmeyi hâlâ istiyorlarsa vize başvurusunda bulunmayı tercih edebileceği tavsiyesini paylaştı.

İşçi Partisi Milletvekili David Taylor, geçen hafta Piker'ın konuşmasının engellenmesi çağrısında bulunmuştu.

Taylor, kararın ardından X hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı'na teşekkür etti.

"Özellikle yasaklı bir terör örgütünü desteklemiş olanlar başta olmak üzere, nefret ve bölünme yaymaya çalışanlara kapılarımızı açmak için hiçbir sebep yok" dedi.

SXSW Londra'nın "bunun tekrar yaşanmaması için değerlendirme politikalarını gözden geçirmesi gerekir" yorumunda bulundu.

BBC
