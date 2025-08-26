ABD'li siyasetçi Kuran yakıp Müslümanlara hakaretler yağdırdı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi adaylığına hazırlanan siyasetçi Valentina Gomez, alçak bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Müslümanlara ölüm tehditleri yağdıran Gomez, elindeki alev makinesiyle Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

"İSLAM'I DURDURMAK GEREKİYOR"

Seçim kampanyası kapsamında yayınladığı videoda Gomez, "İslam'ı bir an önce durdurmak gerektiğini" iddia etti. Nefret söylemlerini sürdüren siyasetçi, "Müslümanlar, 57 Müslüman ülkesinden birine defolup gidebilir. Tanrı'nın yardımıyla Teksas'ta İslam'a son vereceğim" sözleriyle tepki çekti.

"TEK GERÇEK TANRI İSRAİL'İN TANRISIDIR"

Videoda Kur'an-ı Kerim'i yakmaya devam eden Gomez, "Tek bir gerçek Tanrı vardır, o da İsrail'in Tanrısıdır" ifadelerini kullandı. Ardından yanmış Kur'an-ı Kerim'in yanında poz vererek videoyu sonlandırdı.

NEFRET SÖYLEMİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Gomez'in videoda kullandığı nefret dolu ifadeler, aşırı sağ gruplar tarafından desteklenirken sosyal medyada geniş kesimlerden sert tepki gördü. Kullanıcılar, bu açıklamaları açık bir İslamofobi ve nefret suçu olarak nitelendirdi. Siyasetçinin çıkışı, yalnızca göçmen karşıtı bir kampanya dili değil, aynı zamanda bir dinin tamamen yasaklanmasını savunan radikal bir nefret söylemi olarak eleştirildi.

IRKÇI VE İSLAM KARŞITI GEÇMİŞİYLE BİLİNİYOR

Göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen Gomez, daha önceki bir kampanya videosunda şapkalı ve maskeli bir göçmen maketini hedef alarak ateş etmişti. O dönem de "Suç işleyen yasa dışı göçmenler adına kamuya açık infaz yapılmalı" sözleriyle tepki toplamıştı. Ayrıca Teksas Eyaleti Kongre Binası'nda düzenlenen bir Müslüman etkinliğini basarak, "İslam'ın Teksas'ta yeri yok" demişti.