ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, İran'da devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamada ABD yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Warren, Başkan Donald Trump yönetiminin İran konusunda net bir stratejisi olmadığını savundu.

"DURUM SANDIĞINIZDAN DAHA KÖTÜ"

İran konusunda düzenlenen gizli bir bilgilendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Warren, durumun kamuoyunun düşündüğünden daha ciddi olduğunu söyledi.

Warren, "Az önce İran üzerine gizli bir bilgilendirmeden çıktım ve şunu söyleyebilirim: Durum sandığınızdan çok daha vahim. Endişelenmekte haklısınız" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ YALANLAR ÜZERİNE KURULU"

Trump yönetiminin İran politikasını da eleştiren Warren, ABD'nin başlattığı savaşın meşru bir gerekçeye dayanmadığını öne sürdü.

Warren açıklamasında, "Trump yönetiminin İran konusunda bir planı yok. Bu yasa dışı savaş yalanlar üzerine kurulu ve ulusumuza yönelik herhangi bir yakın tehdit olmaksızın başlatıldı" dedi.

"SAVAŞI NASIL BİTİRECEĞİNE DAİR PLANI YOK"

Trump'ın savaş için net bir gerekçe ortaya koymadığını savunan Warren, ABD yönetiminin çatışmayı nasıl sona erdireceğine dair bir planının da görünmediğini belirtti.

Warren, "Donald Trump hâlâ bu savaş için tek bir net neden sunmadı ve nasıl bitireceğine dair bir planı da yok gibi görünüyor. Birçoğunuz gibi ben de gerçekten çok öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

İSMAİL BEKAYİ HESABINDA PAYLAŞTI

Senatör Warren'in bu sözlerini İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından paylaştı. Bekayi paylaşıma "Gerçekten de bu, zengin bir medeniyete ve gururlu bir halka sahip bir millete karşı sebepsiz ve haksız bir saldırı eylemidir." notu düştü.

Senatör Elizabeth Warren