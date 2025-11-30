ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro yönetimini terör listesine dahil etmesinin ardından, ülkeye yönelik baskısını artırdı. Venezuela'ya bir kara saldırısı dahi düzenlemeyi düşündüğünü açık açık söyleyen Trump, ülkenin hava sahasının kullanılmaması, kapatılması gerektiğini belirtmişti.

Maduro yönetimi ise, geri adım atmayarak her türlü saldırganlığa karşılık vereceklerini belirtiyor. Maduro son olarak, Venezuela'ya yönelik gerçekleşebilecek olası saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdi.

"TÜRKİYE BU MEVSİMDE ÇOK GÜZEL DİYE DUYDUM"

ABD-Venezuela hattında gerginlik hakimken, geçen aylarda ölüm tehditleri savuran Cumhuriyetçi Parti'nin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, Venezuela ve Maduro'yu bir kez daha hedef aldı.

Graham, X'ten yayımladığı mesajda şunları söyledi: "Başkan Trump'ın, arka bahçemizde yer alan uyuşturucu halifeliği ülkeleriyle, özellikle de Venezuela ile mücadele etme kararlılığını çok takdir ediyor ve saygı duyuyorum.

On yılı aşkın bir süredir Maduro, Amerika'yı zehirleyen bir narkoterörist devleti kontrol ediyor, Hizbullah gibi uluslararası terör örgütleriyle ittifaklar kuruyor. O, ABD mahkemelerinde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan ve terör rejimiyle Venezuela'yı kontrol altında tutan gayrimeşru bir lider. Başkan Trump'ın Venezuela'daki bu çılgınlığa son verme konusundaki güçlü kararlılığı, sayısız Amerikan vatandaşının hayatını kurtaracak ve Venezuela'nın güzel halkına yeni bir yaşam şansı verecektir. Bu mevsimde Türkiye ve İran'ın çok güzel olduğunu duydum..."

"TÜRKİYE'YE SÜRGÜN" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde de Washington Post (WP) gazetesi, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Maduro'nun Türkiye'ye sürgün edilebileceğini öne sürmüştü. İsmi açıklanmayan kaynak, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Maduro, Erdoğan'a güveniyor. Erdoğan'ın Trump'la iyi ilişkileri var. Sonuç olarak, gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar nelerdir? Açıkçası, insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor." demişti.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD yönetimi, Venezuela'dan ABD'ye gelen uyuşturucunun her yıl yüz binlerce Amerikalının ölümüne yol açtığını iddia ederken, Trump bunun artık "stratejik bir ulusal güvenlik sorunu" haline geldiğini savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu. ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.