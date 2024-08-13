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ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz

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ABD'li emekli albay ve Savunma Bakanlığı eski danışmanı Douglas McGregor, Türkiye'yle ilgili skandal bir itirafta bulundu. McGregor, "Türkiye ve İsrail'in de içinde olduğu bir savaş kapıda. Erdoğan Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Ama bu sefer iş çok ciddi." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD'li askeri analist McGregor'un Türkiye ile ilgili itirafı dikkat çekti. McGregor, "Türkiye ve İsrail'in de içinde olduğu bir savaş kapıda. Erdoğan Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz. Pkk, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz. Ama bu sefer iş çok ciddi." dedi.

ABD'Lİ ASKERİ ANALİSTTEN DİKKAT ÇEKEN "TÜRKİYE" İTİRAFI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da yeni savaş kapıya dayandı. İran ve Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı beklenirken, ABD'li emekli albay ve Savunma Bakanlığı eski danışmanı Douglas McGregor Türkiye ile ilgili dikkat çeken itirafta bulundu.

ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruzDouglas McGregor

"ERDOĞAN TÜRKİYE'Yİ SAVAŞTAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik çok sert çıkışlar yapsa da Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını belirten askeri analist McGregor, ABD'nin Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi hazırladığını söyledi.

"İSRAİL, PKK'YI KULLANARAK TÜRKİYE'YE SALDIRI PLANI HAZIRLIĞINDA"

MacGregor, ABD'nin daha önce PKK'yı Türkiye'ye saldırmak konusunda desteklediğini kabul ederken şimdi ise İsrail'in Suriye üzerinden PKK'yı kullanarak Türkiye'ye saldırı planı hazırlığında olduğu iddiasını da dile getirdi. McGregor şunları söyledi:

"TÜRKİYE'YE SALDIRMALARI İÇİN PKK/YPG'Yİ EĞİTİYORUZ"

"Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum? PKK, YPG ve onlarla birlikte hareket eden diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor ve silahlandırıyoruz.

"BÜYÜK BİR SAVAŞA DOĞRU GİDİYORUZ"

Türkler de bunun farkındalar ve bundan çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de düzenli bir şekilde yaptık. Ama bu sefer iş çok ciddi. Ruslar da kuzey Suriye'de yeni bir üs kurdular. Onlara karşı doğrudan eylemde bulunacağımız bir pozisyonda olmamızı istemiyorlar. Yani Türkiye ve İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Biz ABD olarak zaten bunun bir parçasıyız."

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'yı Suriye'de eğitip-donattığı ve tırlarla silah ve mühimmat gönderdiği biliniyor.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Türkiye Suriye İsrail Albay Albay Dünya YPG PKK Savaş ve Çatışma Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (11)

İnan Kurbani:

Hele bir deneyin

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6
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varkaran gül:

İyide açık açık niye pilanlarını söyler

15
3
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Vahit Dandan:

bbunlari biliyoruz ve daha fazlasını bilmediğimiz soyle

14
1
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FA null:

topunuz gelin

9
0
yanıtYanıtla
MEHMET ALPEREN DEMİR:

Bize dusmana gerek yok.

0
0
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Emre:

birsey yapmalıyız bizler basarmaliyiz huzuru bulmak nükleer tesis uretmeliyiz bir laiklik alıvermiş yürümüş şu gencecik yaşımızda biz isyankar bir kul eylemiş

0
0
yanıtYanıtla
levent tugcu:

Dublajın orijinalini bulmak gerek. Ben şahsen inanmıyorum çevirisinin böyle olduğuna.

0
0
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Erkan Daldaban:

Bizim Reis halleder hepsini

0
0
yanıtYanıtla
Orhan Özsoy:

Bekliyoruz

0
0
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Fake You hard:

Azdan az coktan cok gider hodri meydan

0
0
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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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