ABD, Karayipler'de Venezuela'dan gelen bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

ABD, Karayipler'de Venezuela'dan gelen bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü
Güncelleme:
Karayipler'de gerilim tırmanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurduğunu açıklayarak, saldırıda 3 kartel üyesinin öldürüldüğünü ifade etti. Uluslararası sularda düzenlenen saldırıda 'vur' emrini kendisini verdiğini ifade eden Trump, "Uyarıyoruz, ABD'lileri öldürecek uyuşturucu maddeleri taşıyorsanız, sizi avlıyoruz" dedi.

ABD ordusunun Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

ABD, KARAYİPLER'DE VENEZUELA'DAN GELEN BİR TEKNEYİ DAHA VURDU

Son olarak Başkan Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela'dan yola çıkan ve uyuşturucu taşıyan bir tekneyi daha vurduğunu açıkladı. Trump, saldırının emrini kendisinin verdiğini belirterek, söz konusu saldırının uyuşturucu kartellerine yönelik ikinci saldırı olduğunu aktardı.

3 KARTEL ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu teknenin Venezuela'dan yola çıktığını ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığını ifade eden Trump, saldırının uluslararası sularda düzenlendiğini belirtti. Saldırıda 3 kartel üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Trump, "Bu son derece tehlikeli uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati çıkarları için tehdit teşkil etmekte" dedi.

"UYUŞTURUCU MADDELERİ TAŞIYORSANIZ, SİZİ AVLIYORUZ"

Trump, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Bu saldırıda hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Uyarıyoruz, ABD'lileri öldürecek uyuşturucu maddeleri taşıyorsanız, sizi avlıyoruz. Bu kartellerin yasadışı faaliyetleri, on yıllardır ABD toplumları üzerinde yıkıcı sonuçlar doğurmuş ve milyonlarca ABD vatandaşının ölümüne neden olmuştur. Artık böyle olmayacak"

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu bağlamda ağustos ayı sonlarında Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı savaş gemilerini göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / DHA

Kaynak: Haberler.com / Dünya
500
Ermenistan inadı bıraktı! Türkiye'yi yakından ilgilendiren sembol tarihe karışıyor

İnadı bıraktılar! Türkiye'yi de ilgilendiren sembol tarihe karışıyor
