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ABD, Japonya ve Güney Kore üçlü ittifakı güçlendirme sözü verdi

ABD, Japonya ve Güney Kore üçlü ittifakı güçlendirme sözü verdi
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ABD, Japonya ve Güney Kore diplomatları Almanya'da bir araya gelerek üçlü ortaklıklarını ve bölgesel güvenliğe olan bağlılıklarını teyit etti. 3 ülkenin zirve sonrası yaptığı ortak açıklamada "sarsılmaz" ittifaka vurgu yapılırken, ABD, nükleer yeteneklerle desteklenen genişletilmiş caydırıcılık da dahil olmak üzere Japonya ve Güney Kore'ye yönelik "demir gibi" savunma taahhütlerini yineledi.

ABD, Japonya ve Güney Kore, üç ülkenin üst düzey diplomatlarının Münih'te bir araya gelmesiyle üçlü ortaklıklarını ve bölgesel güvenliğe olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Ortak açıklamaya göre, üst düzey görüşmelerde savunma iş birliğinin güçlendirilmesi, Kuzey Kore'den kaynaklanan güvenlik tehditlerinin giderilmesi ve Çin'in Asya-Pasifik'teki eylemlerine ilişkin endişelerin giderilmesi ele alındı.

SARSILMAZ İTTİFAK VURGUSU

Açıklamada, üç ülke arasındaki "sarsılmaz" ittifak vurgulanarak, bölgede istikrarın sağlanması konusundaki ortak kararlılıklarının altı çizildi.

ABD'DEN "DEMİR GİBİ" SAVUNMA TAAHHÜTLERİ

ABD, nükleer yeteneklerle desteklenen genişletilmiş caydırıcılık da dahil olmak üzere Japonya ve Güney Kore'ye yönelik "demir gibi" savunma taahhütlerini yineledi. Üç ülke, ortak tatbikatlar ve silahlı kuvvetlerinin yeteneklerini güçlendirme yoluyla askeri iş birliğini artırmayı kabul etti.

Toplantıda ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili endişeler ele alındı ??ve yetkililer, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi ülkenin "tam" nükleer silahsızlandırılmasına olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Açıklamada, Kuzey Kore'den gelen herhangi bir "provokasyona" müsamaha gösterilmeyeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

ABD, Japonya ve Güney Kore üçlü ittifakı güçlendirme sözü verdi

TAYVAN'I "AYRILIKÇI BİR EYALET" OLARAK GÖRÜYORLAR

Yetkililer, Asya-Pasifik'te, özellikle Güney Çin Denizi'nde statükoyu değiştirmeye yönelik "tek taraflı" girişimlere karşı çıktılar ve Tayvan Boğazı'nın iki yakasında barış ve istikrarın önemini vurguladılar. Boğazlar arası sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesini talep ettiler ve Tayvan'ın uluslararası örgütlere katılımını desteklediler. Çin, Taipei'nin 1949'dan beri kendini yönetmesine rağmen Tayvan'ı "ayrılıkçı bir eyalet" olarak görüyor. Pekin, gerekirse zorla da olsa adayı yeniden birleştirmeye yemin etti.

Enerji güvenliği de bir diğer önemli konuydu. Üç ülke, uygun fiyatlı ve güvenilir enerji tedarikini sağlamak için sıvılaştırılmış doğal gaz ve diğer kaynaklar konusunda iş birliğini güçlendirme sözü verdi. Açıklamada ayrıca ekonomik zorlamalara ve "adil olmayan" ticaret uygulamalarına karşı çıkılarak "özgür ve adil" bir küresel ekonomik düzene olan bağlılık vurgulandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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