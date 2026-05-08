ABD-İsrail ve İran çatışması: Tek savaş, iki zafer ilanı

ABD ve İsrail'in İran'la şu andaki savaşı sona ermiş olabilir. En azından Washington'dan gelen mesaj bu yönde.

5 Mayıs Salı günü, birkaç haftalık ateşkesin ardından, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Destansı Öfke Operasyonu'nun fiilen sona erdiğini söyledi. Fakat bu açıklama, çok daha uzun bir konuşmanın içinde neredeyse gizlenmişti.

Öyleyse, akla gelen soru şu: Kim kazandı?

Cevap, hikayeyi kimin anlattığına bağlı.

İran'da devlet medyası, savaşı ülkenin dünyanın en güçlü askeri ittifakına karşı durduğuna ve yendiğine kanıt olarak sunuyor.

Washington'da Başkan Donald Trump ve yönetimi de zafer ilan ediyor ve hedeflerine ulaştıklarını sık sık dile getiriyor.

Ancak kamuoyu önündeki açıklamaların ötesinde, gerçek zaferin nerede olduğunu belirlemekte müzakereler artık savaşın kendisinden daha önemli hale geliyor.

Axios, Reuters ve diğer Amerikan medya kuruluşlarının haberlerine göre, Beyaz Saray, İran ile 14 maddelik bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğuna inanıyor. Bu belge, İran'ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı ve bölgesel gerilimler konusunda daha kapsamlı müzakereler için bir çerçeve oluşturacak.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkenin teklifi incelediğini ve yanıtını Pakistanlı arabulucular aracılığıyla paylaşacağını söyledi. Ancak bazı üst düzey İranlı siyasetçiler teklifi kamuoyu önünde reddetti.

İran parlamentosunun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu sözcüsü X'te yaptığı bir açıklamada teklifi "Amerikan istek listesi" olarak nitelendirdi ve "Amerikalılar kaybettikleri bir savaşta hiçbir şey kazanmayacaklar" dedi.

Şimdiye kadar yayımlanan ayrıntılara göre, İran'ın nükleer faaliyetlerinin büyük bir bölümünü 20 yıl süreyle askıya alması, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu teslim etmesi ve kapsamlı uluslararası denetimlere izin vermesi gerekecek.

Haberlerde ayrıca, anlaşmada İran'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasını garanti etmesinin de öngörüldüğü belirtiliyor.

Karşılığında, ABD yaptırımları kademeli olarak kaldıracak, dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakacak ve anlaşma süresi sona erdikten sonra İran'ın sınırlı uranyum zenginleştirmesine yeniden başlamasına potansiyel olarak izin verecek.

Ancak İran'daki birçok kişi için bu şartlar bir uzlaşmadan çok teslimiyet gibi görünüyor.

Argümanları basit. ABD'nin Destansı Öfke Operasyonu'nu kesin sonuçlar vermediği için durdurduğuna ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için başlattığı ama aniden sona erdirdiği Özgürlük Operasyonu'nun Körfez'deki Arap ülkelerini çatışmaya çekme riski taşıdığına inanıyorlar.

İran bölgedeki Amerikan üslerini ve enerji altyapısını hedef alsa da, bu ülkelerin hiçbiri savaşa doğrudan resmi olarak girmedi.

Daha da önemlisi, İslam Cumhuriyeti hayatta kalmaya devam ediyor. Liderinin, birçok yüksek rütbeli komutanının ve üst düzey güvenlik yetkilisinin savaş sırasında öldürülmesine rağmen. İran'ın siyasi ve askeri sistemi işlemeye devam etti ve yerlerine hızla yenileri atandı.

Savaştan önce, bazı Batılı yetkililer ve analistler, hızlı bir askeri harekatın, üst düzey İranlı liderlerin ve komutanların öldürülmesiyle birleştiğinde, yeni bir hükümet karşıtı protesto dalgasını tetikleyebileceğine ve hatta rejimin çöküşüne yol açabileceğine inanıyorlardı. Bu olmadı.

Savaştan önceki aylarda İran'ı sarsan protestolar büyük ölçüde sonlandı. Güvenlik güçleri kontrolü sıkılaştırdı, tutuklamalar arttı ve bazı infazlar gerçekleşti. Aynı zamanda, devlet medyası birçok şehirde hükümet yanlısı mitingleri defalarca gösterdi.

İran meclis başkanı ve baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, geçtiğimiz günlerde "Mevcut durumun devamının ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa biz henüz başlamadık bile" diye yazdı.

İran'ın lider kadrosu için, sadece hayatta kalmak bile zafer sayılabilir. Üstelik Tahran bölgedeki ABD üslerinde, sivil altyapıda ve İsrail'de yarattığı hasarı da vurguluyor.

Bu nedenle Tahran, bir başka çatışmadan çaresizce kaçınmaya çalışıyor gibi görünmüyor. İranlı yetkililer, ülkenin ekonomik sorunlara, askeri baskıya ve uzun süreli çatışmalara rakiplerinden daha fazla dayandığına inanıyor.

Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının İran'ın küresel ekonomi üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğine inanıyorlar.

Bu boğazın bir enerji sevkiyat güzergahından çok daha fazlası olduğu görüldü. Aksaklıklar nakliyeyi, gıda tedarikini, sigorta maliyetlerini ve uluslararası ticareti etkiledi. İran şimdi Hürmüz'ün yeniden açılmasını bir taviz olarak değil, bir müzakere aracı olarak görüyor.

Bu durum bölgede daha büyük sonuçlar doğurabilir. İran, özellikle savaş sırasında ABD üslerine ev sahipliği yapan veya dolaylı olarak Amerikan ve İsrail operasyonlarını destekleyen komşu ülkelere karşı daha güçlü hissederek çıkabilir.

Bütün bunlar, İran'ın istediği her şeye ulaştığı anlamına gelmiyor.

Ülke büyük hasar gördü, üst düzey askeri yetkililerini ve önemli altyapısını kaybetti ve protestoları yeniden alevlendirebilecek yoğun ekonomik baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD ve İsrail de gelişmiş silahlar ve istihbarat yetenekleriyle İran'ın derinliklerine kadar saldırabileceklerini gösterdi.

Ancak savaşların sonucu hep cephede belli olmuyor.

Bu çatışma nihayetinde savaşın kendisiyle değil, sona erdirmek için yapılan müzakerelerin sonuçlarıyla değerlendirilebilir.

Washington, İran'ı büyük nükleer tavizler vermeye zorlarsa, ABD başarı ilan edecek. Tahran bölgesel etkisini korur ve nükleer programına kalıcı bir son vermekten kaçınırsa, zafer ilan edecek.

Şimdilik her iki taraf da halklarına kazandıklarını söylüyor.

Gerçek cevap ancak her iki taraf da masaya oturur ve sonuna kadar orada kalırsa müzakereler bittiğinde netleşebilir.