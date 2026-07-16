ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı

Ortadoğu'da savaş giderek alevleniyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), akşam saatlerinde İran'daki kritik askeri tesislere yönelik geniş çaplı bir operasyonun sona erdiğini açıkladı. Operasyonun hemen ardından İran, bölgedeki müttefik ülkelere yönelik misilleme saldırılarına başladı.

ABD'DEN İRAN'A HASSAS GÜDÜMLÜ DARBE

CENTCOM'dan yapılan resmi açıklamada, düzenlenen saldırıların temel amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef alma kapasitesini zayıflatmak olduğu vurgulandı. "ABD ordusu, Başkomutan'ın talimatı doğrultusunda İran'ı sorumlu tutmaya devam ediyor" denilen açıklamada operasyonun detayları şu şekilde paylaşıldı:

" İran'a ait askeri komuta merkezleri, hava savunma mevzileri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üretim kapasiteleri ile kıyı gözetleme tesisleri hedef alındı."

CENTCOM, operasyon kapsamında Bender Abbas da dahil olmak üzere stratejik öneme sahip birden fazla noktada hedeflerin hassas güdümlü mühimmatlarla tam isabetle vurulduğunu duyurdu. Akşam operasyonundan önce, sabah saatlerinde 90 dakika süren ilk saldırı dalgasında İran'ın Büyük Tunb Adası'ndaki kıyı savunma ve seyir füzesi mevzilerinin imha edildiği hatırlatıldı.

İRAN'DAN ABD ÜSLERİNE MİSİLLEME: ÜRDÜN, BAHREYN VE KUVEYT VURULDU

ABD'nin askeri altyapısına yönelik ağır darbelerinin ardından İran cephesinden yanıt gecikmedi. Tahran yönetimi, ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'i hedef aldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğunu ve birçok bölgede saldırı sirenlerinin çaldığını açıkladı. Halka sakin olmaları ve vakit kaybetmeden güvenli alanlara sığınmaları yönünde acil çağrı yapıldı.

Kuveyt ordusu, hava sahalarına giren kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin aktif edildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları önleme çabalarının sonucudur" denilerek, vatandaşlardan resmi makamlarca yayınlanan güvenlik talimatlarına harfiyen uymaları istendi.

Öte yandan Ürdün’deki ABD askeri tesislerine düzenlenen İHA saldırılarında ise ABD ordusuna ait iletişim sistemlerinin ve yakıt depolama tesislerinin hedef alındığı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com