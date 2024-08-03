ABD, İran ve müttefiklerinin İsrail'e olası saldırısına karşı Orta Doğu'ya takviye güç gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran ve müttefiklerinin İsrail’e düzenleyebileceği olası bir saldırıya karşı, Orta Doğu'ya ek savaş gemileri ve uçakları konuşlandıracağını açıkladı.

Pentagon, füze savunma güçlerinin konuşlandırılmaya hazır hale getirildiğini ve İsrail'i savunma taahhüdünün “sarsılmaz” olduğunu kaydetti.

Bölgede, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ve Lübnanlı militan grup Hizbullah'ın kilit komutanlarından birinin öldürülmesi nedeniyle gerilim tırmandı.

Hamas, lideri Haniye'nin Çarşamba sabahı İran'ın başkenti Tahran'daki konutunda İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu öldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Haniye suikastı nedeniyle İsrail’i "sert şekilde cezalandırma” sözü verdi.

İsrail, saldırıyı üstlenmedi.

Haniye suikastı, İsrail'in Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, takviye kuvvetin halihazırda bölgedeki “ABD güçlerini destekleyeceği”, “ İsrail'in savunmasını artıracağı” ve “ABD'nin çeşitli olasılıklara yanıt vermeye hazır olmasını sağlayacağı” belirtildi.

Takviye güç hakkında neler biliniyor?

Takviye gücün, savaş jetleri ile balistik füze savunma yeteneğine sahip kruvazörler ve muhripleri içereceği açıklandı.

Pentagon ayrıca, ilave balistik füze savunma sistemlerini konuşlandırmaya dair hazırlık yaptıklarını kaydetti.

ABD ordusu, İran'ın İsrail'e insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlattığı 13 Nisan'dan önce bölgeye askeri kuvveti artırmıştı.

İsrail ve müttefikleri, ateşlenen yaklaşık 300 insansız hava aracı ve füzenin neredeyse tamamını düşürdü.

Netanyahu, Hamaney ve Nasrallah hangi açıklamaları yaptı?

62 yaşında hayatını kaybeden Hamas'ın siyasi büro başkanı Haniye, örgütün lideri olarak kabul ediliyordu ve Gazze’de ateşkes sağlanmasını hedefleyen müzakerelerde kilit rol oynadı.

İsrail Haniye suikastını üstlenmedi, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran ve Lübnan’daki saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, “Tüm düşmanlarımıza ağır darbe indirdik” dedi.

Netanyahu, “Her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Her türlü tehdide karşı birlik içinde olacak ve kararlılıkla hareket edeceğiz. İsrail, nereden olursa olsun bize yönelik herhangi bir saldırının bedelini ağır ödetecek" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini lideri Hamaney, Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi sonrası, bu saldırıya yanıt vermenin ülkesinin görevi olduğunu söylemişti.

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah ise, Şükür'ün öldürülmesine yanıt vereceklerini; saldırının kırmızı çizgiyi aştığını ve çatışmaları yeni bir aşamaya taşıdığını kaydetmişti.

Kararın öncesinde Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, ABD'nin, tansiyonun düşürülebileceğine inandığını söyledi.

Singh, "Mesajlarımızda çok açık olduğumuzu düşünüyorum, kesinlikle gerilimin tırmandığını görmek istemiyoruz ve burada bir çıkış yolu olduğuna inanıyoruz ve bu da ateşkes anlaşmasıdır" dedi.

Netanyahu Cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail heyetinin Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasını müzakere etmek için önümüzdeki günlerde Kahire'ye gideceğini söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim'deki İsrail saldırısında 1200 kişi ölmüştü. Bunun ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı operasyonda Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na göre yaklaşık 40.000 kişi hayatını kaybetti.