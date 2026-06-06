ABD ve İran ateşkesi Körfez'e saldırılarla bir kez daha sınandı

ABD ve İran arasındaki ateşkes, Amerikan kuvvetlerinin İran'a ait insansız hava araçlarını ve radar sahalarını hedef alması ve İran'ın Körfez'deki ABD üslerine füze saldırıları düzenlemesiyle bir kez dana sınandı.

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan İran'a ait dört "kamikaze drone'unu" düşürdüğünü, bunların "bölgesel deniz trafiğine tehdit oluşturduğunu" söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin "gelecekteki saldırılara karşı savunma amacıyla" İran'ın güneyindeki "kıyı gözetleme radar noktalarını vurduğunu" açıkladı.

İran'ın Irib haber ajansına göre İran, misilleme olarak Kuveyt'teki iki ABD hava üssüne ve Bahreyn'deki ABD Donanması tesislerine balistik füzeler fırlattı.

CENTCOM, ilk değerlendirmelere göre Körfez'deki iki ülkeye fırlatılan yedi İran füzesinden altısının önlendiğini, birinin ise hedefe ulaşmadığını söyledi.

ABD ile İran arasında Nisan ayından bu yana yürürlükte olan ateşkes son günlerde karşılıklı saldırılarla test edilmişti.

Yerel yetkililer, 3 Haziran'da İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırılarda bir kişinin öldüğünü ve 60'tan fazla kişinin yaralandığını söyledi.

İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), havaalanı saldırısının sorumluluğunu reddederek hasarın bir ABD füze önleyicisindeki hatadan kaynaklandığını öne sürdü.

CENTCOM bunun yanlış olduğunu belirterek İran'ın havaalanını "kasıtlı, hesaplanmış ve sebepsiz bir saldırıyla" vurduğunu ileri sürdü.

IRGC daha önce, ABD'nin bir İran petrol tankerine ve Kiş Adası'na düzenlediği saldırılara misilleme olarak Körfez'deki ABD üslerini hedef aldığını açıklamıştı.

İki ülke arasındaki çatışma sürerken ABD, 15 Haziran'da Los Angeles'ta oynayacakları ilk maç öncesinde İran'ın Dünya Kupası futbol takımına vize verdi.

Bu, turnuva tarihinde ev sahibi bir ülkenin savaş halinde olduğu bir ülkenin takımını ağırladığı ilk müsabaka olacak.

Saldırılar, ABD ile İran arasındaki ateşkes müzakerelerinin duraksadığı ve ABD medyasının Başkan Donald Trump'ın anlaşma şartlarında değişiklik talep ettiğini bildirdiği bir dönemde gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 1 Haziran'da, ABD'nin "sürekli fikrini değiştirdiğini ve yeni ya da çelişkili talepler ileri sürdüğünü" söyledi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a kapsamlı saldırılar düzenleyerek Ortadoğu genelinde çatışmanın başlamasına yol açtı.

İran buna İsrail'e ve Körfez'deki ABD müttefiki ülkelere saldırarak ve dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğalgazının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatarak karşılık verdi.

Söz konusu petrol yalnızca İran'dan değil, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve BAE gibi Körfez ülkelerinden de geliyor.

Boğazın kapanması, küresel ölçekte petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Nisan ayı başında bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varılmasından kısa süre sonra ABD, İran limanlarına abluka uygulamaya başladı; Trump bunun "bir anlaşmaya varılana, onaylanana ve imzalanana kadar tam olarak yürürlükte kalacağını" söyledi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .