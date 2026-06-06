Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini markette bıçakladı

Boşanma aşamasındaki eşini markette bıçakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini markette bıçakla ağır yaralayan Ulaş D. yakalanarak gözaltına alındı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Hayati tehlikesini bulunan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı Dörtyol Kavşağı'nda bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ulaş D., boşanma aşamasında olduğu eşi 34 yaşında ki Latife D.'ye bıçakla saldırdı. Şüphelinin yanında getirdiği tüfeği de kullanmak istediği ancak market çalışanlarının müdahalesi sonucu buna fırsat bulamadığı öğrenildi. Tüfeği olay yerinde bırakan şahıs kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ulaş D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırıda yaralanan Latife D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç 'Kürt kadın' fıkrasından dolayı özür diledi

Rahmi Koç'tan ilk açıklama: Özür diliyorum
Vincenzo Italiano: Hedefimiz en iyi oyuncuları almak

Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı! Yeni sezona bomba gibi giriyor
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

Büyük gerginlik! Özgür Özel, makam aracına alarak kurtardı
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü

Fenerbahçe'ye bıraktığı para hayrete düşürdü
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu