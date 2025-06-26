ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer programına yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede yükselen tansiyon, ABD'nin doğrudan müdahalesiyle yeni bir boyut kazandı. İran'a ait Fordo nükleer tesisinin ABD'ye ait B-2 bombardıman uçakları tarafından vurulmasıyla Washington yönetimi fiilen savaşa dahil oldu.

TRUMP DEVREYE GİRDİ, ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Saldırılar 12 gün boyunca sürerken, İran da Orta Doğu'daki ABD üslerine misillemede bulundu. Artan gerilim üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, İran'ın "öfkesini boşalttığını" belirterek sürecin kontrol altına alındığını ifade etti.

ABD GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Ateşkesin ardından ABD yönetimi, İran'daki hedeflerin vurulduğu ana ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, Fordo'daki nükleer tesislerin imha edildiği anlar da yer aldı.

"SUYU BULANDIRMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYORLAR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, "Suyu bulandırmak için yalan söylüyorlar. İran'ın nükleer tesisleri yok edildi. İran'a cesurca operasyon yaptık. Yalan söyleseler de nükleeri yok ettik. Bu operasyon, bir rüya gibiydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca operasyon sonrası bazı çevrelerin Trump'ı yıpratmak için kasıtlı bilgi sızdırdığını da öne sürdü. İsrail ve İran'ın saldırıları sonlandırdığı bu kritik süreçte, ABD'nin paylaştığı görüntüler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.